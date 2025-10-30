MHMP: Pozemky pro výstavbu beachvolejbalového areálu

Pozemky by měly do budoucna sloužit k vybudování areálu sportovišť a také parku, který by zajistil prostupnost celou oblastí pro širokou veřejnost. „Beachvolejbal je populární sport a hřiště jsou neustále obsazená. Jsem proto rád, že by zde měl vzniknout nový beachvolejbalový areál. Protože záměr již delší projednává Praha 12 s českými sportovci, vyhodnotili jsme si, že bude nejrychlejší městské části předmětný pozemek svěřit, ať konkrétní dohodu udělají mezi sebou,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
„V tomto volebním období je to již několikátý projekt, kdy vzniká nové sportoviště ve spolupráci Prahy, městské části a samotných sportovců. Je to příklad dobré praxe a pevně věřím, že brzy na sportovišti budou hrát hráči všech věkových generací,“ doplňuje radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Antonín Klecanda.
autor: Tisková zpráva