Niedermayer (TOP 09): Účet za Havlíčkovy plány zaplatíme my všichni

31.10.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánům rodící se vlády na to, jak lidem zlevnit elektřinu.

Niedermayer (TOP 09): Účet za Havlíčkovy plány zaplatíme my všichni
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer ve studiu OVM

Pan Karel Havlíček, a s ním i hnutí ANO, chce lidem zlevnit elektřinu. Což je smysluplný cíl.

Bohužel, volí k tomu zcela špatné způsoby:

  1. Chce – de facto přímo – dotovat elektřinu ze státního rozpočtu. Tedy navýšit už tak vysoký deficit o pár desítek miliard v rozpočtu už tak napjatém k prasknutí. A to v době, kdy ekonomika roste.
  2. Myslí si, že cenu elektřiny sníží zestátnění ČEZu. Ignoruje přitom, že její cena vzniká na sofistikovaném trhu, který se řídí evropskými pravidly. Takové zestátnění by buď zásadně oslabilo docela slušně fungující firmu, nebo navýšilo státní dluh o stovky miliard – nejspíš kombinací obojího. A pochybuji, že by to cenu elektřiny snížilo.
  3. Relativně nejlépe vypadá "plán" na navýšení využití unijních stovek miliard korun, které naše země získává na investice do elektroinfrastruktury. Je však otázka, zda by nebylo lepší tyto peníze použít více na dostupnou čistou mobilitu nebo modernizaci budov.

Mezitím tržní cena silové elektřiny klesla na velmi slušnou úroveň - necelých 2,4 koruny za kWh. Je tedy na spotřebitelích, aby si našli pro sebe vhodného dodavatele.

Potřebná, racionální změna tarifů za regulovanou cenu, omezení "socializace" některých nákladů a lepší dohled nad distribučním monopolem mohou pomoci tlumit růst cen i v době, kdy se zvyšují potřebné investice.

Ale to nezní tak atraktivně, jako když "Karel" řekne, že to zařídí. Nezařídí, a když to pokazí, účet za to zaplatíme samozřejmě my všichni.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
