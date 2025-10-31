Štěpánek (Trikolora): Milý Marku Bendo, máš to trochu popletené

Milý Marku, máš to trochu popletené. S extremisty, to znamená se stranami končící vládní koalice, Babiš určitě vládnout nebude. Pro občany naší země bude mnohem lepší, když bude vládnout s demokraty z SPD a Motoristů.
A propos. Kdo je tu demokrat? Ten, kdo má na prvním místě Českou republiku, nebo ten, kdo lokajsky posluhuje Bruselu? Kdo je tu demokrat? Ten, kdo usiluje o svobodu projevu, nebo ten, kdo oprášil cenzuru? Kdo je tu demokrat? Ten, kdo usiluje o mír, nebo ten, kdo haraší zbraněmi a má ruce od krve? Kdo je tu demokrat? Ten, kdo respektuje výsledky voleb, nebo ten, kdo je hned začal zpochybňovat?
Každý si jistě umí odpovědět sám.
Mgr. Petr Štěpánek
autor: PV