Štěpánek (Trikolora): Milý Marku Bendo, máš to trochu popletené

31.10.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Marka Bendy (ODS), že Andrej Babiš (ANO) bude vládnout s extrémisty.

Foto: Hana Brožková
Popisek: Petr Štěpánek

Milý Marku, máš to trochu popletené. S extremisty, to znamená se stranami končící vládní koalice, Babiš určitě vládnout nebude. Pro občany naší země bude mnohem lepší, když bude vládnout s demokraty z SPD a Motoristů.

A propos. Kdo je tu demokrat? Ten, kdo má na prvním místě Českou republiku, nebo ten, kdo lokajsky posluhuje Bruselu? Kdo je tu demokrat? Ten, kdo usiluje o svobodu projevu, nebo ten, kdo oprášil cenzuru? Kdo je tu demokrat? Ten, kdo usiluje o mír, nebo ten, kdo haraší zbraněmi a má ruce od krve? Kdo je tu demokrat? Ten, kdo respektuje výsledky voleb, nebo ten, kdo je hned začal zpochybňovat?

Každý si jistě umí odpovědět sám.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

Můžu se zeptat na to, jaká ministryně to byla?

Nevím, co je to ta Eurodžungle, proč to nezveřejníte rovnou, když o tom píšete? https://www.parlamentnilisty.cz/profily/JUDr-Ondrej-Dostal-Ph-D-LL-M-156529/clanek/Pri-statni-hymne-si-natacela-videa-na-mobil-142504

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

