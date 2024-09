ICOMOS: Přesun a rozdělení mostu pod Vyšehradem je extrémní a nezákonné

ČNK ICOMOS, poradní orgán Centra světového dědictví UNESCO, jakékoli úvahy na přesun či rozdělení památkové chráněného železničního mostu pod Vyšehradem ostře odmítl. „Konstatujeme, že takový záměr by byl nezákonný a extrémní. Nelze pro něj nalézt opodstatnění či veřejný zájem, který by převážil nad ochranou kulturního dědictví,“ uvedl Martin Horáček, prezident ČNK ICOMOS.

Komitét uvedl, že reference k přesunu památek v minulosti nejsou relevantní. „Například přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě kvůli těžbě hnědého uhlí byl motivován zejména komunistickou propagandou,“ uvedl komitét a přijatelný model srovnání podle něj nenabízí ani přesun Skalních chrámů Abú Simbel v Egyptě, kvůli přehradě regulující záplavy. „Srovnatelné, existenčně významné argumenty se v Praze nevyskytují,” uvedl Horáček k úvahám o přesunu mostu. Podle komitétu jsou jen těžko obhajitelné enormní finanční náklady spojené s přesunem mostu, které se blíží odhadovaným nákladům na jeho opravu pro plnohodnotný železniční provoz na stávajícím místě.

Přesun mostu by navíc Praze z pohledu UNESCO uškodil. „Z důvodu významného negativního dopadu na panorama Prahy, které je nedílným atributem výjimečné světové hodnoty, pro niž je Historické centrum Prahy zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO,“ dodal Horáček.

V otevřeném dopise komitét pražským radním připomněl, že most je státem chráněnou památkou, jejíž ochranu garantují platné zákony ČR. Ministerstvo kultury i Národní památkový ústav opakovaně odmítli z mostu památkovou ochranu sejmout. Praha ani Správa železnic k sejmutí památkové ochrany kompetentní nejsou.

„Za těchto okolnosti by tak přesun mostu mohl vést k porušení platných zákonů,“ vysvětluje Horáček.

Komitét jako zcela mylné označil tvrzení, že by takto Praha získala místo jedné hned dvě kulturní památky. „Místo ikonického mostu by pod Vyšehradem na reziduích původních pilířů prolitých tunami železobetonu trčelo ocelové monstrum dálniční dimenze a v uvažovaných Modřanech by stálo z větší části na souši memento arogance dnešní doby,“ stojí v dopise. UNESCO již také dříve vyjádřilo, že most má být zachován v současném místě a potřebné navýšení kapacity železniční dopravy je možné řešit dodatečnou a samostatnou konstrukcí.

Otevřeným dopisem vyzval ČNK ICOMOS Radu hlavního města Prahy k jednoznačnému vysvětlení možnosti přemístění Výtoňského mostu, které přijala 12. srpna 2024. Pražské zastupitelstvo 23. března 2023 naopak vyjádřilo podporu rekonstrukci železničního mostu v současném místě. „Aktuální postoj rady města se tedy jeví jako v přímém rozporu s postojem pražského zastupitelstva,“ píše komitét s tím, že sdělení rady je nejasné, a jeho povinností je ve věci ochrany kulturního dědictví UNESCO v ČR, tedy i Historického centra Prahy, o vývoji ochrany sledované památky informovat Centrum světového dědictví.