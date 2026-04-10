Iuridicum Remedium: Kdo je nominován na Ceny Velkého bratra?

V již 21. ročníku udílení těchto anticen pořádaných organizací IuRe (Iuridicum Remedium) se opět sešla pestrá plejáda veřejností nominovaných úřadů či firem, které v minulém roce nejvíce vstupovali do soukromí. Před slavnostním vyhlášením tento rok proběhnou tři tematická shromáždění zaměřená na klíčové otázky digitálních práv současnosti.
"Výběr vítězů byl stejný jako v minulém roce. Sešlo se nám kolem 70 nominací od veřejnosti, po důkladném ověření a vyřazení nespadajících nominací se výběr soustředil na 45 nominovaných. Mezi nimi vybírala porota složená z právníků, odborníků na technologie a novinářů. Výsledky čtyřech kategorií anticen a jedné ceny pozitivní budou vyhlášeny již v úterý," uvedl člen poroty a výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil.
A kdo letos patřil k nominovaným? V kategorii Dlouhodobý slídil se objevila mezi nominovanými například Evropská komise za dlouhodobé prosazování plošného skenování elektronické komunikace kvůli vyhledávání dětské pornografie, tzv. Chat Control. Ze soukromé sféry jí sekundují společnosti Microsoft s nástrojem na pravidelné ukládání printscreenů obrazovek počítačů nebo společnost Meta se svými chytrými brýlemi nebo sběrem dat z aplikací v mobilním telefonu. Nechybí ani česká ministerstva jako je třeba ministerstvo školství za dlouhodobé neřešení a naopak spoluvytvářen! í problému infiltrace nástrojů BigTech do českých škol a s tím spojeným nuceným sběrem údajů žáků, učitelů či rodičů.
Úřední slídil, Firemní slídil, Výrok Velkého bratra
Mezi nominacemi na Úředního slídila najdeme hned několik států, jako třeba Francii či Rakousko za návrhy na prolamování šifrování komunikace, Slovensko za registrace dárců neziskových organizací, Maďarsko za nasazování biometrických kamer na účastníky Pridu v Budapešti, USA za nucené otevírání profilů ze sociálních sítí osob, které přijíždějí do země nebo Polsko za návrh na povinnou registraci SIM karet. Nominovány jsou i česká ministerstvo vnitra a průmyslu a obchodu za skandální návrh na plošné shromažďování údajů o návštěvách webových stránek. Nominován je i pražský Dopravní podnik za cenové znevýhodňování papírových jízdenek nebo Imigrační a celní úřad USA kvůli shromažďování údajů o protestujících proti jeho praktikám.
Firemním slídilem by se mohla stát například společnost Disney za prot! iprávní zpracování dat dětí. Nominovány jsou i automobilky Tes! la a Volkswagen. Nominace ale mířila i na společnost Elin.ai a její stejnojmennou aplikaci, která sdílí data uživatelů s velkými americkými technologickými společnostmi nebo společnost NFCTron, která zpracovává data v souvislosti s placením na velkých akcích, zejména hudebních festivalech.
V kategorii Výrok velkého bratra je nominováno hned několik lidí za různé typy výroků směřujících proti právu šifrovat elektronickou komunikaci. Vyhrát by mohl ale také třeba výrok exministra Dvořáka o nutnosti zavádět identifikaci při vstupu na sociální sítě či předsedy svazu obecních a městských policií Martina Macháčka o neodvratnosti pořizování kamerových systémů vybavených funkcemi AI ze strany obcí. Nominován byl třeba i zakladatel technologického projektu Lexicon Labs Daniil Shakhovskiy, který kritizoval jako zbytečné byrokratické omezení vypnutí nelegálního systému biometrických kamer na pražském Letišti.
Pozitivní ocenění
Nominovány byly ale i pozitivní počiny v obl! asti ochrany soukromí. Zde můžeme najít třeba nominaci pro aplikaci Signal, která účinně bojuje proti zaznamenávání printscreenů obrazovek v produktech společnosti Microsoft. Další nominace mířila k neziskové organizaci Electronic Frontier Foundation, které se podařilo soudním sporem zastavit nelegální sběr údajů z inteligentních měřičů spotřeby energií v americkém Sacramentu. Jedna z nominací šla také za autorem webových stránek nocard.cz, kde jsou nahrávány čárové a QR kódy slevových aplikací. Lidem, kteří odmítají sběr dat obchodníky přes tyto aplikace (což je praxe oceněná cenou Firemní slídil za rok 2024) je tak umožněno využívat slevy v obchodech.
"Letošní ročník je skutečně silný. Řada nominací souvisí se stále častějším využíváním nástrojů umělé inteligence, ale i voláním po omezování soukromí digitálního světa, jako je boj proti šifrování nebo požadavky na prokazování věku či totožnosti při využívání internetových služeb. V tomto ročníku jsme se rozhodli zařadit! nový prvek, který umožní lidem sdílet jejich pohled na klíčová témata. Před samotným vyhlášením se od 18:00 uskuteční na Štvanici tři shromáždění, respektive veřejné debaty k tématům umělé inteligence, vztahu dětí a smartphonů a možnosti jednotlivců chránit si soukromí. Na ty pak naváže samotné vyhlášení cen," uzavírá Hynek Trojánek, který má v IuRe na starost produkci vyhlášení cen.
Vstup na vyhlášení i na diskuze je zdarma, organizátoři však uvítají registraci účastníků ZDE. Ceny budou oznámeny od 20:00 v klubu BikeJesus.
