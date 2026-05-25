MHMP: Včely se v Praze těší oblibě

Jedním z důvodů je obliba pražského medu a včelaření mezi Pražany, ale i různorodá nabídka květů bez pesticidů pro opylovatele. Více než polovina plochy metropole je tvořena zelení, která může být důležitým útočištěm pro včely medonosné. Město se ale také snaží podporovat další tzv. opylovatele – samotářské včely, čmeláky, pestřenky a další druhy. Hlavní město ve spolupráci s Centrem popularizace ochrany přírody U studánky poznání proto pro základní školy připravilo od 26. května do 5. června 2026 dva bezplatné vzdělávací programy. Ty navazují na putovní výstavu fotopanelů s názvem Méně známí opylovatelé, která bude k vidění od 25. května 2026 v centru U studánky poznání. Programy i výstava podtrhují význam hmyzích opylovatelů a inspirují k jejich ochraně.
Českomoravská společnost chovatelů (ČMSCH) a Český svaz včelařů (ČSV) udávají, že na území hlavního města bylo v červenci 2023 přibližně 4 000 včelstev a 550 včelařů. Počty včelstev se ale v čase mění kvůli různým vlivům. Přesto dokládají trend, že se včelstvům v Praze daří – zejména ve Lhotce (54,5 včelstev na 1 km2), na Hradčanech (46,3 včelstev na 1 km²) či v Libuši (42,5 včelstev na 1 km²). Vysoká koncentrace včelstev vytváří konkurenci a tlak na divoké opylovatele, proto se snaží metropole podporovat samotářské včely (třetina z nich je v ČR ohrožena vyhynutím) nebo čmeláky a další druhy hmyzu.
Letenské centrum popularizace přírody U studánky poznání ve spolupráci s hlavním městem Praha připravilo pro základní školy dva interaktivní programy o opylovatelích a jejich ochraně ve městě. V prvostupňovém programu Říše hmyzích opylovatelů děti objevují méně známé druhy opylovatelů, jejich význam pro přírodu i člověka a zjišťují, co tito živočichové potřebují k životu v městském prostředí. Program propojuje poznávání, pozorování a praktické přemýšlení o tom, jak mohou lidé opylovatele chránit.
„Naše programy pro základní školy děti učí, jak chránit opylovatele ve městě, poznávat různé druhy hmyzu a získávat praktické zkušenosti. Cílem je, aby se děti naučily, že i malé městské místo může být útočištěm pro biodiverzitu,“ uvádí Jana Komrsková, náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.
„Ochrana opylovatelů neznamená pouhé zvýšení počtu včelích úlů. Samotná včela medonosná biodiverzitu ve městě nezajistí. Stejně jako v jiných prostředích, tak i ve městě je klíčová druhová rozmanitost. Proto chceme zvýšit povědomí také o dalších méně známých opylovatelích,“ říká ředitelka U studánky poznání Kristýna Nováková.
Program vede žáky k porozumění tomu, že i malé městské místo může poskytovat potravu, vodu i úkryt různým druhům opylovatelů. Prostřednictvím pozorování, pohybové hry, plánování a praktického výsevu žáci objevují, proč jsou pro opylovatele důležité rozmanité rostliny, návaznost kvetení i šetrná péče o zeleň. Děti si odnášejí inspiraci, jak vyrobit pítko pro hmyz a konkrétní zkušenost, jak lze podporovat biodiverzitu ve škole, doma nebo ve svém okolí.
„Chceme dětem i dospělým přiblížit význam pestré škály opylovatelů na přírodní rozmanitost ve městě i v krajině a poukázat na to, že včela není jediným tvorem, který přírodě pomáhá. Kromě informací je však pro děti nejpřínosnější zažitá zkušenost a přímý kontakt s přírodou. Věříme, že tento účel splní právě kombinace putovní výstavy s praktickými interaktivními programy,“ zdůrazňuje Petr Holý, koordinátor oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Magistrátu hlavního města Prahy.
Edukativní programy navazují na putovní výstavu fotopanelů Méně známí opylovatelé, která představí svět samotářských včel, čmeláků, pestřenek, motýlů či brouků. Panely také zprostředkují informace, proč jsou opylovatelé pro přírodu, města i náš každodenní život tak důležití. Vernisáž k výstavě se uskuteční v centru U studánky poznání na Letné v pondělí 25. května 2026 od 17.00 hodin a bude veřejnosti přístupná zdarma.
Doprovodný program vernisáže nabídne interaktivní stanoviště i setkání s biology a s odborníky z praxe. Návštěvníci si budou moci vyrobit semínkovou bombu nebo pítko pro hmyz. Výstava zůstane veřejnosti přístupná až do 5. června 2026. Více informací o programech najdete ZDE, více o vernisáži najdete ZDE.
