„Viktorka by žila.“ Mrazivá slova, která probouzí k akci

Petici založily tři ženy, pečovatelky, které mají osobní zkušenost s opakovaným selháváním systému ochrany dětí. Vyzývají politiky k okamžité úpravě zákona týkajícího se péče o děti. Obrovská reakce veřejnosti ukazuje, že téma ochrany dětí není okrajovým problémem. Během jediného týdne petici podpořily v elektronické i listinné podobě tisíce lidí po celé republice.
Petice je vyvrcholením dlouhodobého varování odborníků z řad dětských psychologů, sociálních pracovníků i některých soudců, že opatrovnický systém je v Česku špatně nastavený a může děti místo jejich ochrany ohrozit.
Na tlak veřejnosti již zareagovali i politici. Skupina 27 senátorů předložila návrh novely občanského zákoníku, která má za cíl zásadně posílit ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky při rozhodování soudů a Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) ve věcech péče o dítě. „Musíme zabránit dalším tragédiím, jako je případ tříleté holčičky Viktorky zavražděné jejím otcem, kterou soud se souhlasem OSPOD svěřil do péče vysoce rizikových rodičů, ač byla všechna rizika příslušným institucím známa a dalších 107 dětí o kterých stát věděl a o jejich osudu mlčel. Stát musí nést odpovědnost za ochranu dětí,“ uvedla senátorka a předkladatelka Hana Kordová Marvanová. Předseda socálního senátního výboru, Lumír kantor, připomněl případ kojence svěřeného do střídavé péče otci, který podle něj aktivně bránil kojení dítěte.
Cílem je zabránit tomu, aby byly malé děti svěřovány osobám se závažnou minulostí spojenou s drogami, násilím či sexuálními delikty. Ve vyspělých státech je běžné, že osoby s takto závažnou minulostí nemají možnost získat péči o dítě vůbec, případně pouze za přísného odborného dohledu. Česká republika však podle kritiků stále nedává dětem dostatečnou ochranu. V podcastu Ve stínu zazněla informace o smrti 107 dětí, které stát nedokázal ochránit, přestože věděl, že nejsou v bezpečí. Autorky petice v té souvislosti zmiňují konkrétní otřesné případy z nedávné doby. Týranou a stále nezvěstnou Valerii z Prahy, drastické odebrání malého Tomáška od matky, malého zabitého chlapce z ubytovny na Lounsku, utýraného Marečka, či otčímem týraného Zdenečka z Postoloprt.
Senátní návrh reaguje právě na tyto závažné případy, kdy v důsledku svěření dítěte do péče vysoce rizikových rodičů došlo k jejich úmrtí, týrání, ohrožení zdraví nebo psychickému poškození. Návrh umožňuje řešit také případy konfliktních sporů rodičů, kde není respektován nejlepší zájem dítěte a děti trpí. „Úroveň státu se pozná mimo jiné i podle toho, jak si cení svých nejmenších. Z mé třicetileté soudně znalecké činnosti v pediatrii jsem zažil velmi nebezpečné situace, kdy rodič svojí agresí své děti ohrožoval,“ říká předseda sociálního výboru Lumír Kantor.
„Oceňujeme, že část politiků již pracuje na změně problematických ustanovení zákona. Současně však apelujeme na celou politickou reprezentaci: Dejte stranou politické spory, jednejte rychle a upravte zákon. Ochraňte malé nevinné děti dříve, než dojde k dalším tragédiím,“ dodává závěrem členka petičního výboru Hana Martinková Bojková.
Pokud stát nedokáže ochránit ani ty nejmenší děti, nelze se divit, že část budoucích matek ztrácí v důvěru systém a obává se zakládat rodinu. I to může mít v budoucnu negativní dopad na nízkou porodnost v České republice. Dodává závěrem členka petičního výboru Hana Martinková Bojková.
