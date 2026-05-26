Řehka promluvil. Tak, že Černochová už nemohla mlčet

26.05.2026 10:05 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Bývalá ministryně obrany za ODS Jana Černochová si přečetla rozhovor s končícím náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Karlem Řehkou a rozzlobila se. Rozzlobila se natolik, že se rozhodla sdělit veřejnosti pár ostrých slov na adresu odcházejícího náčelníka generálního štábu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně obrany za ODS Jana Černochová

Karel Řehka za pár dní skončí v pozici náčelníka Generálního štábu. Nahradí ho Miroslav Hlaváč, dosavadní Řehkův nástupce. O Řehkovi se šíří spekulace, že se možná vydá na politickou dráhu. Ale co je na nich pravdy, ukáže až čas. Sám má za to, že se ukázalo, že se za posledních pár let armáda nijak zvlášť neposunula kupředu a považuje uplynulé čtyři roky za ztracené.

„Trochu jsme prošustrovali poslední čtyři roky, kdy po začátku války na Ukrajině byla společnost velmi otevřená v podstatě téměř čemukoliv,“ pronesl Řehka, kterého citoval server Seznam Zprávy.

Politici by měli přikročit k nějaké formě výcviku populace už kvůli tomu, jak se vyvíjí demografie. Jak nám bude klesat počet mladých mužů, které bude možné dostat do armády jako profesionální vojáky.

Když si toto přečetla někdejší ministryně obrany z řad ODS Jana Černochová, která se na uvedení Řehky do pozice náčelníka Generálního štábu Armády ČR dohodla ještě se třetím prezidentem České republiky Milošem Zemanem, hodně se rozzlobila.

„Když dnes slyším od končícího náčelníka Generálního štábu sebemrskačskou kritiku, že jsme ‚prošustrovali‘ čtyři roky, je potřeba dodat jednu věc: obranyschopnost země se neposouvá rozhovory v médiích, ale konkrétní prací, návrhy a rozhodnutími. A jestli se ptáte, kolik takových nápadů pan generál Řehka kabinetu ministra předložil, odpovím vám: nula,“ zdůraznila Černochová na sociální síti X.

V obecné rovině zdůraznila, že kupříkladu myšlenka kratšího vojenského výcviku pro občany tak, aby vzrostla síla aktivních záloh, jistě dává smysl. Jenže ihned k tomu přidala ještě jednu myšlenku.

„Ale právě proto nestačí po letech říct, že se něco mělo udělat. Náčelník generálního štábu není komentátor. Je to nejvyšší voják v zemi, který má vládu a Parlament včas a jasně zásobovat odbornými návrhy: kolik lidí má systém ročně vycvičit, kde na to vzít instruktory, jaké kapacity chybí, co změnit v zákonech, kolik to bude stát a jaký model dává armádě skutečně smysl,“ upozorňovala Černochová s tím, že politici o takových věcech mohou rozhodovat, když mají patřičná data, na jejichž základě by se mohli rozhodnout. A potřebná data měl dodat Řehka jako nejvýše postavený voják v zemi.

„Odmítám zjednodušení, že stačilo, aby ‚politici chtěli‘. Pokud armáda potřebuje novou formu služby, musí ji umět přesně popsat, obhájit a připravit. A politici pak mají povinnost rozhodnout. Prosadila jsem dobrovolný výcvik pro studenty středních škol, bohužel i některým vojákům navzdory. Když přijde s nápadem politik, musí to voják nejdřív přijmout za své, a to býval ten největší problém. Ješitnost evidentně není nejoblíbenější hřích pouze Al Pacina ve filmu Devil’s Advocate,“ nešetřila kritikou Černochová.

 

