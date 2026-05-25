Jihočeský kraj bodoval v celostátní soutěži

25.05.2026 22:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Dvě významné dopravní stavby Jihočeského kraje uspěly v prestižní celostátní soutěži Stavba roku dopravní a technické infrastruktury 2025. Odborná porota ocenila jak Jižní tangentu České Budějovice, tak cyklostezku mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem. Obě stavby zaujaly nejen technickým řešením, ale také kvalitní architekturou a respektem k okolní krajině.

Jižní tangenta České Budějovice získala cenu za celkové řešení a podobu realizace významné liniové dopravní stavby. Porota ocenila zejména význam komunikace pro dopravu v krajském městě i její architektonické a technické provedení. Tangenta propojuje silnici směrem z Českých Budějovic na Český Krumlov s dálnicí D3 prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky Roudné.

Jsem rád, že se potvrzuje, že i v Jihočeském kraji můžeme dělat velké věci. Jižní tangenta je zásadní dopravní stavbou pro České Budějovice i celý region a výrazně pomohla odlehčit dopravě ve městě. A ocenění pro cyklostezku mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem zase ukazuje, že moderní infrastrukturu lze stavět s respektem k přírodě i charakteru krajiny. Velké poděkování patří také pracovníkům odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, kteří se na přípravě a realizaci těchto staveb významně podíleli,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Úspěch zaznamenala také cyklostezka mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem, která získala cenu za výjimečné řešení revitalizace krajiny. Porota ve svém hodnocení vyzdvihla především přirozené začlenění stavby do okolního prostředí. Podle hodnotitelů jde o projekt, který „přijímá čas jako spoluautora“ a ukazuje, jak lze ke krajině přistupovat pokorně, úsporně a přitom výrazně.

Soutěž Stavba roku dopravní a technické infrastruktury každoročně oceňuje nejkvalitnější dopravní a technické stavby v České republice. Hodnotí se technická úroveň projektů, přínos pro veřejnost, architektonické řešení i vztah ke krajině a okolnímu prostředí.

Ocenění pro Jihočeský kraj potvrzují, že region dlouhodobě investuje do moderní, kvalitní a promyšlené infrastruktury, která zlepšuje dopravu, bezpečnost i kvalitu života obyvatel.

Jižní tangenta České Budějovice

  • Investor: Jihočeský kraj

  • Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

  • Dodavatel: Společnost Jižní tangenta České Budějovice / COLAS CZ – FIRESTA-Fišer

  • Stavbyvedoucí: Oldřich Jakl (ČKAIT 0011275)

  • Ocenění: Cena za celkové řešení a podobu realizace významné liniové dopravní stavby

 

Cyklostezka mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem

  • Investor: Jihočeský kraj

  • Autor návrhu: Martin Krupauer, Pavel Kvintus (A8000), Ondřej Zenkl

  • Projektant: A8000, s. r. o.

  • Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.

  • Ocenění: Cena za výjimečné řešení revitalizace krajiny

