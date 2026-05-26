Ministr Vojtěch: Konec obíhání specialistů jen kvůli receptu

Pacienti už nebudou muset zbytečně obíhat specialisty jen kvůli receptu.
Od 1. července rozšiřujeme možnosti praktických lékařů předepisovat léky. Změna se bude týkat více než 1 000 přípravků, u kterých dnes pacienti často musí ke specialistovi. Jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin.
Cíl je jednoduchý: méně administrativy, rychlejší dostupnost léčby a větší komfort pro pacienty. Praktici své pacienty dlouhodobě znají a u stabilizovaných chronických onemocnění mohou převzít větší roli.
Je to plně v souladu s Programovým prohlášením vlády, které jako jednu z priorit jasně stanovuje posílení kompetencí praktických lékařů v rámci reformy primární péče. Specialisté se díky tomu budou moci více věnovat komplikovanějším pacientům, kteří jejich péči potřebují nejvíce.
Moderní zdravotnictví má být dostupnější, jednodušší a více orientované na pacienta. Tohle je konkrétní krok tímto směrem.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
