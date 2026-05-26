Ministr Vojtěch: Konec obíhání specialistů jen kvůli receptu

26.05.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výdejům receptů.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Pacienti už nebudou muset zbytečně obíhat specialisty jen kvůli receptu.

Od 1. července rozšiřujeme možnosti praktických lékařů předepisovat léky. Změna se bude týkat více než 1 000 přípravků, u kterých dnes pacienti často musí ke specialistovi. Jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin.

Cíl je jednoduchý: méně administrativy, rychlejší dostupnost léčby a větší komfort pro pacienty. Praktici své pacienty dlouhodobě znají a u stabilizovaných chronických onemocnění mohou převzít větší roli.

Je to plně v souladu s Programovým prohlášením vlády, které jako jednu z priorit jasně stanovuje posílení kompetencí praktických lékařů v rámci reformy primární péče. Specialisté se díky tomu budou moci více věnovat komplikovanějším pacientům, kteří jejich péči potřebují nejvíce.

Moderní zdravotnictví má být dostupnější, jednodušší a více orientované na pacienta. Tohle je konkrétní krok tímto směrem.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
