Juchelka (ANO): Lidé nejsou statistika

04.12.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k superdávce z dílny Mariana Jurečky

Foto: ČT24
Popisek: Aleš Juchelka

Už se neřeší jestli, ale kdo a o kolik si pohorší. A to je na celé tzv. superdávce to nejděsivější. Odborníci dnes už nezkoumají, zda nový systém někomu ublíží, oni dnes jen počítají, komu přesně a o kolik tisíc korun seberou.

Pro samoživitelky, seniory, lidi se zdravotním postižením nebo pracující chudé to nejsou žádné „modelové příklady“. To jsou reálné životy, reálné nájmy, reálné ledničky. Hazardovat tímto způsobem s osudy statisíců lidí a říkat si: „Uvidíme, jak to dopadne“,– to je politická i lidská nezodpovědnost.

Stát nemá být pokusná laboratoř. A lidé nejsou statistika. Pro mnohé z těch, kteří propadnou sítem, už nebude žádné „zpětné vyhodnocení“ nic platné. Dluhy, ztráta bydlení, rozpad rodin, to už nepůjde vzít zpět.

My to říkáme od začátku: Pomáhat ano. Zjednodušovat systém ano. Ale ne tak, že část lidí shodíme přes palubu a budeme čekat, kdo se ještě udrží na hladině.

Na tohle se mlčet nedá.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

