Juchelka (ANO): Lidé nejsou statistika

Už se neřeší jestli, ale kdo a o kolik si pohorší. A to je na celé tzv. superdávce to nejděsivější. Odborníci dnes už nezkoumají, zda nový systém někomu ublíží, oni dnes jen počítají, komu přesně a o kolik tisíc korun seberou.
Pro samoživitelky, seniory, lidi se zdravotním postižením nebo pracující chudé to nejsou žádné „modelové příklady“. To jsou reálné životy, reálné nájmy, reálné ledničky. Hazardovat tímto způsobem s osudy statisíců lidí a říkat si: „Uvidíme, jak to dopadne“,– to je politická i lidská nezodpovědnost.
Stát nemá být pokusná laboratoř. A lidé nejsou statistika. Pro mnohé z těch, kteří propadnou sítem, už nebude žádné „zpětné vyhodnocení“ nic platné. Dluhy, ztráta bydlení, rozpad rodin, to už nepůjde vzít zpět.
My to říkáme od začátku: Pomáhat ano. Zjednodušovat systém ano. Ale ne tak, že část lidí shodíme přes palubu a budeme čekat, kdo se ještě udrží na hladině.
Na tohle se mlčet nedá.
autor: PV