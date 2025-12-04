Prezident Pavel: Myslím, že oba tyto extrémy jsou škodlivé

04.12.2025 10:21

Vyjádření prezidenta republiky po jednání na summitu hlav států Visegrádské skupiny

Prezident Pavel: Myslím, že oba tyto extrémy jsou škodlivé
Foto: ČT24
Popisek: Petr Pavel

Vážení kolegové, dámy a pánové,

využiji toho, že moji kolegové velice obsáhle popsali obsah našich jednání, a proto budu o něco stručnější. Já bych chtěl také poděkovat mému kolegovi Tamási Sulyokovi za to, že hostí toto setkání na nejvyšší úrovni. Po roce máme možnost si opět ve velice otevřené atmosféře vyměnit názory nejenom na aktuální dění, ale také na prioritní oblasti, které nás zajímají z hlediska našeho budoucího rozvoje, bezpečnosti, ale také technologického pokroku.

Pokud se bavíme o visegrádské čtyřce, často slýcháme emotivní názory z obou částí spektra, jedny přeceňující obsah a význam visegrádského uskupení, jako by mělo do určité míry stejnou škálu působnosti, jako má například Evropská unie, nebo že by mělo jít v bezpečnostní integraci tak hluboko jako NATO. A z druhé strany, že V4 ztratila svoji relevanci a vlastně ztratila svůj konkrétní obsah. Myslím, že oba tyto extrémy jsou škodlivé, protože naše země mají společného mnohem víc než toho, co nás rozděluje.

Vychází to ze sdílené historie, kultury, tradic, ale také ze vzájemného propojení ekonomického, dopravního, energetického a z mnohavrstevných vztahů mezi lidmi v našich zemích. To všechno funguje velice dobře a já jsem rád, že jsme dnes měli možnost si ověřit, že prostoru pro vzájemnou spolupráci je nejenom hodně už dnes, ale že také máme potenciál ho ještě výrazně rozšířit v oblastech, které mají možnost ještě urychlit rozvoj už tak dynamicky se rozvíjejícího prostoru střední Evropy.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Pokud se lišíme v některých pohledech na zahraniční politiku nebo bezpečnostní politiku, pak vidím jako pozitivní to, že máme vůli o těchto rozdílech spolu mluvit, vysvětlovat si je a navzájem chápat svoje důvody za těmito rozdíly, protože to je základem toho, aby naše dobré sousedské vztahy byly zachovány, aby vztahy mezi našimi lidmi nebyly narušovány a abychom si zachovali schopnost pracovat na tom, co nás spojuje, ale výhledově i na tom, co nás může spojovat v budoucnu, co třeba dnes vidíme trochu jiný pohledem.

Já bych také chtěl ocenit pětadvacetileté působení visegrádského fondu, který mnoha svými projekty přispěl k tomu, že se náš region posunul kupředu, a také přispěl svojí přidanou hodnotou k životu našich občanů, což by mělo i nadále zůstat jeho prioritou. Chtěl bych ale ocenit i to, že nepůsobí pouze ve prospěch našich členských zemí, ale že působí i ve prospěch našich partnerů, především východního partnerství a s důrazem na Ukrajinu, ale také zemí západního Balkánu. A jak bylo řečeno mým slovenským kolegou, tak i tato činnost může skutečně velice pozitivně přispět k dalšímu rozšíření Evropské unie, což je nakonec jednou z jejích priorit.

Pokud se bavíme o konkurenceschopnosti, pak hovoříme o mnoha dimenzích. Samozřejmě konkurenceschopnost má velký dopad na to, jak budeme obranyschopní, ale také, jak bude tato konkurenceschopnost ovlivněna schopností naší vlastní adaptace na nové podmínky, případně i celé Evropské unie. Vidíme tady nejenom mnoho problémů, které byly velice dobře popsány v Draghiho zprávě před rokem, ale vidíme také celou řadu řešení a já jsem rád, že v dnešní debatě zazníval především ten pozitivní tón.

Tedy to, že nejsme pouhými kritiky toho, co přichází z Evropské unie, především z návrhů Evropské komise, ale že máme vůli přicházet s konstruktivními návrhy, jak tyto problémy řešit možná efektivněji, tak, aby lépe vyhovovaly našim specifikům a potřebám, a že také pro tento postup hledáme i další partnery v Evropské unii, protože o tom nakonec partnerství v Evropské unii je, že hledáme partnery mezi podobně smýšlejícími zeměmi a snažíme se získat většinu pro prosazení našich názorů.

Pokud jde o technologie a z nich především umělou inteligenci, jsem rád, že jsme hovořili o tom, nejenom jak dopadá na naše životy ve všech sférách činnosti, ale především o tom, co bychom mohli udělat, abychom adaptovali naše vzdělávací systémy s využitím možností umělé inteligence, protože je zřejmé, že vzdělávací systémy v našich zemích stále ještě kopírují ty staré modely a nepřizpůsobily se příliš tomu, že bychom mladou generaci měli především učit, jak myslet a ne si pamatovat data. Že bychom je měli učit, jak být odolnější v tomto prostředí, jak využívat umělou inteligenci v mnoha sférách naší činnosti ve prospěch zlepšení našich životů a také vyšší bezpečnosti.

Na závěr bych chtěl poděkovat našim hostitelům za to, že nás v takhle krásném historickém městě uvítali, na dohled od Slovenska, a chtěl bych vyjádřit naději, že budeme na V4 pohlížet vždycky z té pozitivní části spektra, hledat všechno to, co nám přináší, a pracovat na tom, co nás rozděluje.

Děkuji.

Petr Pavel
prezident republiky

Ostřihom 3. prosince 2025

autor: PV

