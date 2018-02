Jihočeský kraj: Hledá se nejrychlejší střední škola v kraji

02.02.2018 10:27

Za okny to ještě jarně nevypadá, ale jaro se nezadržitelně blíží. A s ním i dvaadvacátý ročník Juniorského maratonu. Největší běžecký závod pro studenty středních škol z celé České republiky. Ten po roce opět zamíří i do Jihočeského kraje, do Českých Budějovic. Registrace jsou již v plném proudu! Která škola v kraji bude ta nejrychlejší? To se uvidí už ve čtvrtek 12. dubna na náměstí Přemysla Otakara II. Registrace je zdarma.