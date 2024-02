Jihočeský kraj: Udělovaly se Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

reklama

Jihočeský kraj uzavřel s DofE Memorandum o spolupráci v roce 2021 a podle náměstka hejtmana pro oblast školství Pavla Klímy je to dobrý krok k podpoře všeobecného vzdělávání. Hlavní zásluhu na jeho úspěchu pak podle něj mají učitelé a vedoucí, kteří tím programem na té konkrétní škole žijí a svým příkladem motivují studenty. „Celé to hnutí je úžasné v tom, že jde, takříkajíc, zespoda. Nejde nařídit. Ta dobrovolnost, to je něco, co se nedá naučit a díky ní celý projekt tak krásně funguje. Jako dlouholetý ředitel mohu říci, že toto se dá předávat jen příkladem. Což se právě díky obětavým učitelům a vedoucím děje. Vy všichni, co tu sedíte a tu svou výzvu jste zvládli, dobře víte, co to pro vás znamená. A já vlastně jako bývalý ředitel dodávám, že je to rozměr, který chyběl české sborovně. Vy to možná nevíte, ale sedí tu kolegové ředitelé, kteří mi to potvrdí. Je to něco, co se těžko do té sborovny shora direktivně dostává,“ řekl během slavnostního setkání Klíma a všem, kteří dokážou studenty vlastním příkladem motivovat, slíbil, že udělá všechno pro to, aby Jihočeský kraj celý program podporoval i nadále.

Slavnostní ceremonie oceňování úspěšných absolventů se koná každoročně. Akce je završením dlouhodobé snahy žáků a studentů rozvíjet se v oblastech pohybu, dovedností a dobrovolnictví. Na závěr celého programu na ně čeká dobrodružná týmová expedice v přírodě. „DofE rozvíjí mladé lidi, spojuje je, inspiruje a motivuje k tomu, aby vystoupili ze své komfortní zóny a věnovali se nějaké dobrovolnické činnosti, jejíž oblast si sami vyberou s cílem, kterého by chtěli dosáhnout. Ve světě má už velkou tradici. Vždyť ji princ Philip, vévoda z Edinburghu, založil už v roce 1956 právě proto, aby se mladí lidé mohli všestranně rozvíjet,“ uvedla regionální manažerka pro jihozápadní Čechy Barbora Míková, podle níž má ve Velké Británii a Americe účast v programu velkou váhu při procesu přijetí na vysokou školu.

