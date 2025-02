Jihočeský kraj investuje do ubytování a stravování žáků v Českém Krumlově

„Investice, která má největší smysl, je přece investice do našich dětí. Záleží nám na tom, aby měly co nejlepší podmínky ke vzdělávání a cítily se dobře nejen během samotného studia, ale i po vyučování,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast školství David Štojdl důvody, proč kraj k realizaci projektu přistoupil. Celý projekt náměstkovi podrobně představila ředitelka gymnázia Hana Bůžková v pátek 14. února v rámci jeho pravidelných návštěv škol zřizovaných Jihočeským krajem. „V přízemí budou umístěny provozní prostory a sklady, první patro bude vyhrazeno vývařovně. Ve druhém patře vznikne jídelna, která bude propojena průchozím krčkem s vedlejší budovou gymnázia,“ přiblížila Bůžková s tím, že moderní provoz výrazně zlepší kvalitu stravování. „Chceme nabídnout nejen obědy, ale také čerstvé sendviče či balená jídla do krabiček. Kapacita kuchyně je navržena tak, aby umožnila i tyto služby,“ dodala. Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 51% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 47% hlasovalo: 2050 lidí

Domov mládeže bude situován v horních dvou patrech nad jídelnou a nabídne více než stovku ubytovacích míst. „Přednostně bude sloužit žákům umělecké průmyslovky a zdravotnické školy, kteří dojíždějí z velkých vzdáleností nebo musí vstávat velmi brzy ráno,“ vysvětlila ředitelka gymnázia.

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České Martin Busta její slova potvrdil a zdůraznil, že některé umělecké obory žádná jiná škola nenabízí, což znamená, že děti dojíždějí z celé České republiky. „Máme žáky z Frýdku-Místku, Prahy nebo Litvínova. Ubytování by ocenili i ti, kteří dojíždějí z odlehlejších částí jižních Čech. Přeci jen jsme nejrozlehlejší kraj v republice,“ upozornil ředitel, podle něhož více než třetina z 220 žáků školy potřebuje internát. „Může se stát, že talentovaný žák ke studiu vůbec nenastoupí, protože rodiče pečlivě zvažují nejen kvalitu školy, ale i dostupnost ubytování,“ doplnil.

Také ředitelka Střední odborné školy zdravotnické v Českém Krumlově Martina Kokořová rozšíření kapacity domova mládeže jednoznačně vítá. „Naši žáci chodí na praxi velmi brzy ráno, takže pro ně je dojíždění složité. Nová místa na ubytovně by jim studium určitě usnadnila,“ uvedla.

Tento projekt představuje významný krok k lepším podmínkám pro žáky i školy v Českém Krumlově a jeho realizace bude mít dlouhodobý přínos pro celý region.