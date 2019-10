Jihomoravský kraj systémově řeší zaměstnanecké jízdné pro zaměstnance železničních dopravců

To jsou jízdenky poskytované za nižší ceny zaměstnancům železničních dopravců a dalších organizací a jejich rodinným příslušníkům na základě tarifu vydávaného Ministerstvem dopravy. Platnost těchto režijních jízdenek bude od 1. 1. 2020 v Jihomoravském kraji omezena. Konečný výčet vlaků, ve kterých budou nadále platné, lze specifikovat až po uzavření diskuse s Českými drahami a Ministerstvem dopravy, zjednodušeně však nebudou akceptované v osobních a spěšných vlacích.

Cílem Jihomoravského kraje je podpořit pracovníky železničních dopravců, kteří vykonávají svou práci na území našeho kraje. Ze stávajícího znění Tarifu vydávaného Ministerstvem dopravy plyne, že platná železniční průkazka, tzv. režijka, neplatí ve vlacích ČD, a.s. zajišťovaných v režimu veřejné služby dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídkového řízení, což je právě případ Jihomoravského kraje. Proto kraj do již schváleného Tarifu IDS JMK zapracoval krajské zaměstnanecké jízdenky platné ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem. Jejich cena by měla být nižší, než je cena za celostátní režijní jízdenku Českých drah. Pro zaměstnance by měla být cena 480 Kč na rok, pro rodinné příslušníky 990 Kč na rok. Současně kraj vedením společností České dráhy a Regiojet nabídl možnost rozšíření platnosti těchto jízdenek i pro rychlíky a další vlaky jezdící po jeho území, aby zaměstnanci ČD i dalších zapojených železničních dopravců získali v rámci Jihomoravského kraje možnost cestovat všemi vlaky. Tato nabídka však byla ze strany vedení ČD odmítnuta.

Jihomoravský kraj do budoucna zvažuje, v intencích integrované dopravy, rozšířit platnost zaměstnaneckých jízdenek IDS JMK zaměstnanců železničních dopravců i do regionálních autobusů a naopak. Bez toho, aby platily i v rychlících, však nemá tento krok smysl. Z hovorů s řadou zaměstnanců Českých drah vyplývá, že je pro ně mnohem důležitější se snadno dopravit s jednou jízdenkou do a ze zaměstnání v rámci kraje, než získat celostátní jízdenku jen na vybrané vlaky.

S tímto vědomím byla nově nastavena pravidla pro poskytování zaměstnaneckých jízdenek IDS JMK zaměstnancům dopravců. Podle počtu vypravovaných vlaků v pracovním dni je nastaven kontingent těchto jízdenek, který mohou České dráhy svým zaměstnancům a rodinným příslušníkům vydat. Počet je dostatečný k tomu, aby si mohli jízdenku pořídit všichni zaměstnanci zajišťující v našem kraji železniční dopravu. Zda si tuto jízdenku pořídí zaměstnanci sami nebo zda jim tuto jízdenku pořídí zaměstnavatel, je na zvážení každého z dopravců.

Samostatnou skupinou pracovníků, kteří dosud využívají režijní jízdenky, jsou pracovníci Správy železniční dopravní cesty, případně dalších organizací. S těmito organizacemi nemá Jihomoravský kraj žádné smluvní vazby. Proto nelze předpokládat, že by pro tyto pracovníky byly krajem vydávány speciální jízdní doklady. Podobně jako v případech jiných společností mohou tyto organizace nakoupit pro své zaměstnance jízdní doklady za obvyklé ceny.

