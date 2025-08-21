Fiala už plánuje pokračování své vlády

Koalice Spolu ve středu představila svůj program a premiér Petr Fiala dává jasně najevo, s kým by ho chtěl ve vládě prosazovat. Na sociálních sítích Fiala uvedl, že zajde na víno s šéfem Starostů Vítem Rakušanem a možná se připojí i předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

 Koalice SPOLU ve středu zveřejnila předvolební program s názvem „Svoboda a prosperita, i pro budoucí generace“. V rámci programu Fiala a spol. slibují mimo jiné dostupné bydlení, digitalizaci, zrychlení stavebního řízení a zabezpečení Česka proti nelegální migraci.

Přitom právě v těchto oblastech končící Fialova vláda podle mnohých naprosto selhala. I tak ale Fiala plánuje novou vládu se stejnými spoluhráči, tedy se Starosty a s Piráty.

„S Vítem Rakušanem jsme za poslední roky chodili na pivo, respektive spíš na víno. Vždy to bylo příjemné, půjdu tedy rád i tentokrát,“ napsal Fiala na svém facebookovém profilu.

„Když u toho bude pan předseda Zdeněk Hřib, je to jenom dobře,“ pokračoval premiér, který očividně znovu skládá starou známou pětikoalici.

„Pravidelně taky odmítám spolupráci s populisty a extremisty a na to si můžeme přiťuknout,“ dodal Fiala a nastínil tak, že s jinými opozičními subjekty spolupracovat nechce.  

autor: Jakub Makarovič

