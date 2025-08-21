Fiala už plánuje pokračování své vlády

Která herečka je lepší?
Přitom právě v těchto oblastech končící Fialova vláda podle mnohých naprosto selhala. I tak ale Fiala plánuje novou vládu se stejnými spoluhráči, tedy se Starosty a s Piráty.
„S Vítem Rakušanem jsme za poslední roky chodili na pivo, respektive spíš na víno. Vždy to bylo příjemné, půjdu tedy rád i tentokrát,“ napsal Fiala na svém facebookovém profilu.
„Když u toho bude pan předseda Zdeněk Hřib, je to jenom dobře,“ pokračoval premiér, který očividně znovu skládá starou známou pětikoalici.
„Pravidelně taky odmítám spolupráci s populisty a extremisty a na to si můžeme přiťuknout,“ dodal Fiala a nastínil tak, že s jinými opozičními subjekty spolupracovat nechce.
autor: Jakub Makarovič