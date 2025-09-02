KHS Jihočeského kraje: O prázdninách v kraji bylo 360 táborů s více než 37 tisíc dětí

„V průběhu prázdnin jsme registrovali konání 360 akcí, na nichž se rekreovalo celkem 37 207 dětí. Z toho 35 837 dětí v rámci 314 zotavovacích akcí pro třicet a více dětí, a 1 370 dětí v rámci konání 46 jiných podobných akcí pro nižší počet dětí. Hlášen nebyl žádný putovní tábor. V průběhu prázdnin jsme uskutečnili celkem 132 kontrol, nemuseli jsme vydat žádný zákaz konání akce a nezjistili jsme žádnou neohlášenou akci. Uložili jsme celkem 7 sankcí na místě v celkové hodnotě 28 tisíc korun. Můžeme konstatovat, že se na táborech postupně zvyšuje hygienický standard včetně pestrosti jídelníčků, uvedla MUDr. Marie Nosková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.
„Epidemiologická situace na táborech byla relativně klidná. Neregistrovali jsme onemocnění s epidemickým výskytem, řešili jsme dva případy hromadného výskytu. V červenci jsme řešili případ gastrointestinálních potíží u účastníků zotavovací akce na Jindřichohradecku, kde bylo epidemiologickým šetřením zjištěno, že u jedné dívky z tábora byl hlášen pozitivní laboratorní nález norovirů. Nařídili jsme příslušná protiepidemická opatření. Druhý případ jsme řešili v minulých dnech na zotavovací akci na Jindřichohradecku, kde z 234 účastníků akce onemocnělo 58 osob, z toho 52 dětí. Onemocnění se manifestovalo zvracením a průjmem bez teplot, ošetřeno muselo být 15 dětí a 3 z nich byly přijaty k hospitalizaci. U jednoho hospitalizovaného dítěte byly laboratorně potvrzeny noroviry. Byla nařízena a provedena protiepidemická opatření včetně dezinfekce všech prostor, výměny prádla a denní dezinfekce společných prostor s použitím prostředků s virucidním účinkem. Potvrzen byl v průběhu prázdnin též jeden případ onemocnění virovou hepatitidou A na zotavovací akci na Písecku, kde byla nařízena a provedena ohnisková dezinfekce prostor tábora,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.
V průběhu prázdnin obdrželi hygienici 9 podnětů, z nichž 2 byly shledány jako oprávněné. Jeden, týkající se podmínek pro osobní hygienu na táboře na Českokrumlovsku, se po prověření ukázal jako neoprávněný. Druhý se týkal nedostatečných podmínek pro osobní hygienu na jiné podobné akci na Českokrumlovsku. Pořadatelka konání akce před plánovanou kontrolou hygieniků sama zrušila. Třetí podnět se týkal jiné podobné akce na Prachaticku a žádal prošetření, zda podmínky konání akce jsou vhodné pro pobyt dětí. Hygienici na základě podnětu provedli kontrolu a zjistili několik pochybení, za něž uložili sankci ve výši 7 000 korun. Čtvrtý podnět se týkal zotavovací akce na Táborsku a upozornění na nedostatečné vybavení ošetřovny, prošlé léky, nedostatečný pitný režim, zdravotní potíže u dětí, problémy se zajištěním hygieny, nedostatečný úklid či přehnanou fyzickou zátěž dětí. Podnět byl shledán jako neoprávněný. Pátý podnět, upozorňující na čistotu a stravu neodpovídající normám na jedné zotavovací akci na Českokrumlovsku hygienici prověřili a zjistili, že nebyl prováděn denní úklid a uložili pokutu na místě ve výši 3 000 korun. Šestý podnět se týkal upozornění na stravování a vyšší výskyt průjmových onemocnění zotavovací akci na Táborsku, který byl po kontrole vyhodnocen jako neoprávněný, sedmý podnět se týkal téže zotavovací akce a podobných problémů a byl rovněž shledán jako neoprávněný. Osmý podnět se týkal stížnosti na kvalitu stravování v jednom hotelu na Českokrumlovsku, kde byly ubytovány také děti. Podnět byl podán po skončení zotavovací akce, při následné kontrole stravovacího zařízení nebyly shledány žádné závažné nedostatky a podnět byl vyhodnocen jako neoprávněný. Devátý podnět se týkal zotavovací akce v areálu školy v přírodě na Strakonicku, podle kterého se měly děti toulat bez dozoru a dělat nepořádek. V době kontroly toto nebylo prokázáno a podnět byl z hlediska působnosti odboru hygieny dětí a mládeže KHS shledán jako neoprávněný.
Celkově jihočeští hygienici zjistili 9 závažnějších hygienických nedostatků. U zotavovacích akcí jich bylo 7, z nichž 2 se týkaly oblasti stravování, 3 nedostatků ve zdravotnické dokumentaci dětí a očkování, 1 zásobování pitnou vodou a 1 úklidu v ubytovací části. U jiných podobných akcí byly řešeny 2 hygienické nedostatky. V jednom případě nebyl zajištěn hygienicky nezávadný stav zařízení a v jednom případě neměly fyzické osoby, účastníci se akce, doklad o zdravotní způsobilosti. Ještě před zahájením akce musel být ve dvou případech zajištěn dočasný náhradní zdroj pitné vody z důvodu nevyhovujícího mikrobiálního rozboru vody, po dezinfekci zdrojů vody pak v obou případech byly kontrolní rozbory vody vyhovující.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva