KHS Jihočeského kraje: Potvrzeno celkově 2 525 případů černého kašle

„Letos v kraji registrujeme celkem 2 525 potvrzených případů pertuse, v minulém týdnu jich přibylo 40, o 2 méně než týden předtím. Největší počet nových případů jsme v uplynulém týdnu registrovali mezi dospělými v kategorii 45-54 let, kde přibylo 17 nových případů. Nejvíce případů celkově pak registrujeme mezi středoškoláky, v kategorii 15-19 let celkem 646 případů, následuje kategorie školních dětí 10–14 let, kde registrujeme 352 případů, mezi školními dětmi ale nyní případy přibývají jen ojediněle. Co se týče srovnání okresů, největší výskyt je na Českobudějovicku, kde je 940 evidovaných případů, a na Jindřichohradecku, kde je 431 případů. Zbývající okresy kraje mají výskyt vyrovnaný mezi 228 až 237 případy. Mezi dětmi do jednoho roku jako nejzranitelnější věkové skupiny registrujeme 39 případů, v minulém týdnu přibyl jeden nový případ,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

„Nejvíce – 940 případů – bylo potvrzeno na Českobudějovicku. Na Jindřichohradecku bylo 431 případů, ve zbývajících pěti okresech kraje je výskyt velmi podobný: Na Českokrumlovsku 228, na Prachaticku 237, na Strakonicku 231, na Táborsku 228 a na Písecku 230 případů. Co se týče věkových skupin, nejvíce - 646 případů – registrujeme ve skupině 15–19 let, mezi školními dětmi ve skupině 10-14 let jsme evidovali 352 případů a mezi mladšími školními dětmi 5-9 let to bylo 190 případů. Sto třicet pět případů máme hlášeno mezi dětmi od jednoho do čtyř let věku a 39 případů mezi novorozenci a kojenci do jednoho roku věku. U dospělých věkových kategorií nejvíce, 344 případů, máme hlášeno ve skupině 45–54 let, a 248 ve skupině 35-44 let. Naopak nejnižší výskyt je mezi seniory ve skupině 75+, a to 67 případů, a mezi mladými lidmi ve věkové skupině 20–24 let je 71 případů,“ upřesnila data k výskytu černého kašle v 31. týdnu v Jihočeském kraji ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje MUDr. Hana Bendíková.

V průběhu celého loňského roku bylo v Jihočeském kraji evidováno celkem 29. případů.