KPMG: V roce 2030 bude západní Evropa vyrábět pouze 5 % aut

Otázka pohonu budoucnosti je ve světě automobilů nadále číslem jedna. Za hlavní trend šéfové automobilek pokládají rozvoj vodíkových technologií – do roku 2040 by ji podle nich mělo využívat každé čtvrté vozidlo. Šéfové automobilek také očekávají další konsolidaci trhu a přesun hlavního těžiště výroby do Asie. Zatímco dnes se v západní Evropě produkuje 15 % všech aut, v roce 2030 to podle tří čtvrtin manažerů bude již méně než 5 %. Vyplývá to z každoročního průzkumu KPMG Global Automotive Executive Survey, ve kterém odpovídají představitelé automobilek z celého světa včetně České republiky.

„Názory na přesun výroby do Asie mohou znít pro Evropany jako poplašná zpráva. Evropa má však stále část svého osudu ve svých rukou. Nástup automatizace a umělé inteligence může dopady tohoto trendu do značné míry zkorigovat. Na současném rostoucím trhu automobilky zápasí s nedostatkem kapacit, a proto udržují výrobní kapacity i v dražších zemích. S nástupem další krize však výrobci přistoupí k radikálním krokům, přičemž nejvíce postižené budou zastaralé provozy, které nebudou schopné konkurovat novým moderním závodům budovaným především v asijských zemích,“ říká Jan Linhart, partner KPMG Česká republika odpovědný za automobilový sektor.

Budoucnost pohonů je pestrobarevná

Šéfové automobilek předpokládají, že v roce 2040 budou na silnicích rovnoměrně zastoupeny různé druhy pohonů – z 26 % bateriemi poháněné vozy, z 25 % automobily na vodík, 25 % vozů se spalovacím motorem a 24 % hybridů. Stejně jako loni se většina respondentů domnívá, že největší překážkou pro rozvoj bateriových vozů bude chybějící infrastruktura. Bateriové vozy proto neuspějí tak, jak se dnes očekává. Nejoptimističtější jsou v pohledu na elektromobilitu představitelé čínských firem, kteří se v tomto výrazně odlišují od zbytku světa. Naopak nejpesimističtější jsou představitelé indických firem, což zřejmě souvisí se stavem infrastruktury druhé nejlidnatější země světa.

Za lídra v oblasti elektromobility představitelé automobilek nadále pokládají BMW, před druhou Teslou. Na třetí místo se dostal čínský výrobce BYD.

Konsolidace trhu a přesun těžiště výroby do Asie

74 % šéfů automobilek se domnívá, že v globální produkci automobilů výrazně poroste vliv Asie, především Číny a podíl západní Evropy se naopak postupně sníží pod 5 %. Čínu také většina z nich vnímá jako nejvhodnější zemi pro uvedení nových technologií a inovací na trh, zejména pokud jde o elektromobilitu a mobilitu jako službu.

„Čínské aglomerace bojují se znečištěním. Tlak na rozvoj elektromobility je proto silný právě v této zemi. Přehlcená města navíc nabízejí prostor pro rozvoj služeb mobility. Čínský trh tak nabízí unikátní příležitosti pro rozvoj obou těchto technologií zároveň,“ říká Jan Linhart a dodává: „Tradiční automobilky se budou potýkat nejen s novou konkurencí na asijských trzích, ale i s konkurencí ze strany velkých ICT společností. Z jejich strany je patrný pokles zájmu o vývoj vlastních aut, o to více si ale budou chtít ukousnout z koláče služeb spojených se službami mobility a konektivitou. Můžeme proto čekat další konsolidaci trhu a zajímavá spojení tradičních a nových hráčů.“

Až polovina klasických dealerství do roku 2025 zanikne

Více než polovina šéfů automobilek se domnívá, že 30–50 % klasických dealerství do roku 2025 zanikne. Jejich názor se opírá o fakt, že roste nabídka koupě automobilů po internetu. S tvrzením, že budoucnost prodeje automobilů je právě v online prodeji, souhlasí bezmála 80 % šéfů automobilek.

„Proměny automobilového světa dopadnou nejvíce právě na jejich prodejce. Zaprvé se nastupující generace dívá zcela jinak na vlastnictví vozu a deklaruje spíše vůli využívat služeb mobility a sdílených vozů. Druhou výraznou změnou bude sběr dat z připojených automobilů, které si v rukou ponechají automobilky – ty tak budou moci samy velmi dobře predikovat poruchovost a další potřeby vozu a jeho majitele. Tento vztah si budou chtít udržet, kultivovat ho a řídit,“ uzavírá Jan Linhart.

O průzkumu

Devatenáctého ročníku průzkumu KPMG Global Automotive Executive Survey se zúčastnilo 907 respondentek a respondentů z řad vrcholných představitelů automobilového průmyslu. Vybíráni byli tak, aby vzorek zahrnoval nejen tradiční výrobce automobilů, ale také zástupce ICT společností. Třetina respondentů zastupuje evropské společnosti, 15 % reprezentuje čínské společnosti, 13 % pochází se severní Ameriky, 9 % z jižní, 15 % reprezentuje Indii a přilehlé země jihovýchodní Asie, 9 % zbytek Asie včetně Japonska a Jižní Koreje. Tři čtvrtiny společností z průzkumu mají obrat vyšší než miliardu dolarů, polovina pak vyšší než 10 miliard dolarů.

