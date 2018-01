KRNAP: Do škol zamířil rekordní počet Bodlinek

Na jaře se ježci vrátí do volné přírody.

Do projektu Bodlinka u nás se dostanou ježci, které lidé přinesli do Záchranné stanice pro hendikepovaná zvířata Správy KRNAP ve Vrchlabí. V těchto dnech je pracovníci Správy KRNAP rozvážejí do předem domluvených škol. V nich se budou děti přes celou zimu o svého ježka starat. Odborníci dětem předem vysvětlí, jak se o ježka mají starat a čím ho krmit. Děti si ještě vyslechnou přednášku o životě ježků v přírodě a pak už budou ježci "v jejich rukou". Musejí jim čistit pelíšek, krmit je a vážit. Do "Deníku naší Bodlinky" budou zapisovat důležité údaje o péči, kterou mu poskytnou, o jeho zdravotním stavu a o tom, co dělá. Vše bude stejně jako v minulých letech probíhat pod dohledem odborníků ze Správy KRNAP.

Letos se zapojí dvě mateřské školy, 14 základních a jedna střední škola. "Letos se zapojí tři školy úplně nové. Ostatní již s ježky mají zkušenosti z minulých let," uvedl Dan Bílek, lektor ekologické výchovy Správy KRNAP a garant celého projektu.

Vypouštění ježků do volné přírody proběhne v závislosti na počasí v druhé polovině dubna.

