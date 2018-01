Klaudiánova nemocnice nabízí šetrnější odstranění nosní madle

Přístrojem, který šetrnější metodu této operace umožňuje, je plasmatická sonda. Jejím využitím se snaží nemocnice nabídnout pacientům i nadstandardní operační výkony s ohledem právě na dětské pacienty. První dětský pacient je objednán na polovinu února. Nemocnice mohla tento přístroj pořídit díky podpoře společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, která na nákup věnovala částku 100 tisíc korun.

"My jsme stálým sponzorem této nemocnice už dvacet let. V tomto případě jsme přispěli darem 100 tisíc korun, což je pro nás velká částka, ale rádi jsme to udělali, když jsme slyšeli, že je to především pro děti. Již dříve jsme podpořili například oční oddělení, gynekologii nebo porodnici,“ řekl ředitel společnosti VaK Mladá Boleslav Jan Sedláček.

„Vlastní přístroj stál nemocnici 250 tisíc korun a 50 tisíc korun stála optika. Za příspěvek společnosti Vodovody a kanalizace velmi děkujeme, je to pro nás významná pomoc,“ uvedla Jitka Kolombová, zástupkyně ředitele nemocnice pro zdravotní oblast.

Výhodou této metody je, že se na rozdíl od klasického odstranění nosní mandle nepoužívají ostré chirurgické nástroje – kyrety, čím se netraumatizuje spodina nosohltanu a nevyvíjí se žádný tlak na krční páteř dítěte. Tkáň nosohltanu je během zákroku vystavena teplotě 40 - 70° Celsia, čímž se zkracuje doba hojení, pooperační bolesti jsou obvykle mírnější. „Plazmatické pole, vznikající na konci sondy, šetrně a zároveň efektivně naruší tkáň nosních mandlí. Sonda během zákroku odsává narušenou tkáň a ihned se pomocí plasma sondy zastaví i případné krvácení,“ řekl primář ORL Karel Podhola.

Odstranění tkáně nosní mandle plasma sondou je preciznější, zvláště v místech, kde je její odstranění kyretou (při použití klasické metody) velmi obtížné. Tím se významně snižuje riziko dorůstání nosních mandlí. „Problémy s nosními mandlemi u dětí způsobují velkou nemocnost, často souvisí i s poruchami dýchání, chrápáním nebo nedoslýchavostí. Tyto potíže mohou být touto metodou šetrně odstraněny a vrátit dítě do běžného školní a předškolního života ve velmi krátké době – přibližně dva až tři dny trvá rekonvalescence,“ dodal primář Podhola.

„Výkon se provádí ambulantně – tedy během jednodenní hospitalizace. Nástup na ORL je v 6:30 ráno a propuštění stejný den kolem 15:00. Celý výkon trvá 20 až 40 minut. Výhodou také je, že po celou dobu pobytu dítěte v nemocnici, kromě operačního sálu, může být přítomen jeden z rodičů,“dodává MUDr. Radek Langer, který absolvoval kurz chirurgie koblační plazmou v Londýně.

Cena tohoto nadstandardního výkonu je 11000 Kč. Je to cena jednorázově používané sondy, která není hrazena zdravotními pojišťovnami. Například Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá až 1000 korun v rámci programu Moderní léčebné metody.

V budoucnu se předpokládá další rozšíření možností využití koblační plazmy. Efektivně je využívána i k odstranění krčních mandlí u pacientů každého věku, provádění takzvaných turbinoplastik - zmenšení nosních skořep bez poškození sliznice u pacientů s poruchou dýchání nosem.

Lidé se mohou objednávat přímo na ORL na telefonním čísle: 326 743 704.

autor: Tisková zpráva