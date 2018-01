Kraj Vysočina: Po rotopedové cestě na Měsíc pilotovali onšovští senioři Boing 737

Jsou to právě tři roky, kdy režisér Marek Dobeš natočil v Domově důchodců Onšov, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina, dokument s názvem Cesta na Měsíc.

Zachytil v něm atmosféru během finálových kilometrů cesty na Měsíc, kterou klienti domova absolvovali na rotopedech. „Dokument ukazuje divákům, že život v domově pro seniory může být prožíván naplno a každý den může přinášet seniorům nové podněty a výzvy. Rozhodně mezi ně bude patřit i dnešní pilotování Boingu 737, kteří si onšovští senioři mohou vyzkoušet v simulátoru, jež je stoprocentně funkční kopií tohoto letounu,“ pochválil mimořádné aktivity realizované vedením a zaměstnanci pro klienty domova jeden z účastníků letu Pavel Franěk, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí.

Hlavní roli však při letu měli senioři, kteří postupně usedli do pilotního křesla a pod vedením profesionálního pilota zakusili pocity při řízení dopravního letounu. Doprovod jim dělali děti z mateřské školky z Prahy 15 Škola hrou, kteří jsou jejich parťáky již několik let a společně pořádají aktivity zaměřené na mezigenerační soužití. „Být pilotem je snem každého malého kluka, nenapadlo mě, že si jednou budu moci řízení letadla vyzkoušet,“ nadšeně komentoval pilotování Karel Maleček, osmdesátitříletý klient Domova Onšov. Rozpovídal se o svém dětství, které strávil nedaleko letiště a tak letadla jsou jeho celoživotní láskou. Pilotování se nezalekli ani seniorky a vydaly se s letounem do výšek. Následovalo hladké přistání a pochvala od pana kapitána. Řízení Boingu si s kapitánskou čepicí na hlavách vyzkoušely i děti. Závěr akce patřil společnému zhlédnutí filmu Cesta na měsíc, rozkrojení slavnostního dortu a příjemnému povídání všech účastníků tohoto mimořádného letu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva