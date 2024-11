Královéhradecký kraj: Další cenové zvýhodnění jízdenek pro seniory a hendikepované

„Nové tarify odrážejí náš závazek podporovat všechny skupiny obyvatel, pro které je využívání veřejné dopravy nezbytné. Jsme rádi, že můžeme přispět ke zvýšení dostupnosti veřejné dopravy v celém regionu právě i pro tyto nejohroženější skupiny obyvatel,“ uvedl první náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím.

Dosud tarif IREDO poskytoval zvýhodněné vícedenní časové jízdenky pouze dětem a mládeži do 18 let a studentům do 26 let. Od 15. prosince budou stejné výhody dostupné i pro seniory starší 65 let a osoby s invaliditou III. stupně.

Zároveň dochází k zavedení jednodenních a ročních síťových jízdenek pro děti a mládež od 6. do 18. roku, studenty do 26 let, cestující od 65 roku a osoby s přiznanou invaliditou III. stupně.

Na všechny tyto zvýhodněné jízdní doklady se bude plně vztahovat poskytování kompenzací státem. Tím je zajištěna dostupnost cenově výhodné veřejné dopravy pro nejširší spektrum cestujících.