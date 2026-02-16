Minář jako Urválek. Holec zašel ještě dál

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář svolává na 21. března demonstraci na pražské Letné na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce je reakcí na spor prezidenta s Petrem Macinkou (Motoristé sobě) ohledně nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Spolek Milion chvilek původně označil za podmínku demonstrace na Letné to, aby výzva Stojíme za prezidentem získala milion podpisů. Tato hranice však zatím dosažena nebyla. Podle Petra Holce tak Minář žene na Letnou své totalitáře a fanoušky porušování ústavy a frustrované voliče poraženého režimu Petra Fialy i bez slíbeného počtu podpisů.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Od akce na Letné nelze čekat nic nového oproti předchozím demonstracím Milionu chvilek, kde se část účastníků otevřeně vymezovala ve prospěch selektivního zakazování demokratických stran. „Prostě pravý český únor,“ glosuje Holec s odkazem na historickou paralelu. Komentátor jde ještě dál, když tvrdí, že Minář podle něj „mluví jako prokurátor Urválek“.
Zároveň poukazuje na zásadní rozpor v Minářově postoji, který je vskutku schizofrenní. Když exprezident Miloš Zeman odmítal jmenovat některé kandidáty na ministry, Minář na pódiu symbolicky roztrhal ústavu a tvrdil, že na to prezident nemá právo. Nyní, když se porušení ústavy výrazně dopouští Petr Pavel, svolává Minář demonstraci na jeho podporu.
