Minář jako Urválek. Holec zašel ještě dál

16.02.2026 13:59 | Komentář
autor: Natálie Brožovská

Šéf spolku Milion chvilek Mikuláš Minář svolává další demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla. Podle komentátora Petra Holce tak „žene na Letnou své totalitáře a fanoušky porušování ústavy“ a jeho postoj označuje za zásadně rozporný.

Minář jako Urválek. Holec zašel ještě dál
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář svolává na 21. března demonstraci na pražské Letné na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce je reakcí na spor prezidenta s Petrem Macinkou (Motoristé sobě) ohledně nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Spolek Milion chvilek původně označil za podmínku demonstrace na Letné to, aby výzva Stojíme za prezidentem získala milion podpisů. Tato hranice však zatím dosažena nebyla. Podle Petra Holce tak Minář žene na Letnou své totalitáře a fanoušky porušování  ústavy a frustrované voliče poraženého režimu Petra Fialy i bez slíbeného počtu podpisů.

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

98%
1%
1%
hlasovalo: 2018 lidí
Při oznámení demonstrace na Letné Minář prohlásil, že je načase dát najevo, že nejsme Maďarsko ani Slovensko. Holec v komentáři na svém webu podotýká, že v tomto výjimečně nelže – nejsme ani jednou z těchto zemí, protože tamní prezidenti na rozdíl od Česka ústavu neporušují.

Od akce na Letné nelze čekat nic nového oproti předchozím demonstracím Milionu chvilek, kde se část účastníků otevřeně vymezovala ve prospěch selektivního zakazování demokratických stran. „Prostě pravý český únor,“ glosuje Holec s odkazem na historickou paralelu. Komentátor jde ještě dál, když tvrdí, že Minář podle něj „mluví jako prokurátor Urválek“.

Zároveň poukazuje na zásadní rozpor v Minářově postoji, který je vskutku schizofrenní. Když exprezident Miloš Zeman odmítal jmenovat některé kandidáty na ministry, Minář na pódiu symbolicky roztrhal ústavu a tvrdil, že na to prezident nemá právo. Nyní, když se porušení ústavy výrazně dopouští Petr Pavel, svolává Minář demonstraci na jeho podporu.

Psali jsme:

Zrzavý kápo Minář a znečištěné trencle. Vyskočil se baví dvojím metrem
Víme, co přesně napsal Rajchl Primě kvůli Terezii Tománkové
Nepořádek v účetnictví Milionu chvilek? Radim Panenka varuje
Milion chvilek, 33,5 milionu korun. Dva účty a čarování s pojmy

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/totalitari-se-sjedou-na-letnou

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Holec , Letná , Minář , Milion chvilek

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Souhlasíte s pohledem Petra Holce, že jde o dvojí metr na obranu porušování ústavy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Lhal jste?

Před jmenováním premiérem jste veřejně řekl, že se nadobro vzdáváte Agrofertu, ale je to pravdu tak? Ukazuje se, že ne? Kdy přesně ho zdědí vaše děti? A vrátíte se do něj až nebudete premiér? Četl jsem, že na to, jak se vrátit máte cestu. Jestli to, co se teď píše v médiích je pravda, už chápu, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Očkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutíOčkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutí Zdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střevZdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střev

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Milion chvilek zneužil v Brně jedenáctiletého chlapce

12:24 Milion chvilek zneužil v Brně jedenáctiletého chlapce

V neděli se v českých městech a obcích odehrály další demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Za…