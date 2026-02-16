Volný pohyb osob po EU? Ukázala se zlá pravda

16.02.2026 11:10 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Evropská unie dává na jedné straně najevo, že chce posilovat svou konkurenceschopnost. Jenže na straně druhé konkrétně Němci významně omezují volný pohyb osob. Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt poslal nemilý vzkaz všem sousedním zemím. Česko nevyjímaje. Organizace na ochranu lidských práv bijí na poplach.

Foto: thinkstock.com
Popisek: Uprchlíci z Afriky, ilustrační foto

Europoslankyně Nikola Bartůšek zvolená za Přísahu před pár dny prohlásila, že jednou ze zásadních brzd celé Evropské unie jsou vnitřní omezení, která na české firmy působí tak, jako kdybychom čelili čtyřicetiprocentním clům. O volném pohybu služeb podle ní v EU nelze fakticky mluvit, i když formálně o něm EU mluví pořád. A volný pohyb osob v rámci EU fungoval, ale funguje stále méně.

Příkladem může být i rozhodnutí vlády německého kancléře Friedricha Merze. Kabinet oznámil, že omezení na německých hranicích týkající se pohybu osob budou prodloužena až do podzimu. S informací exkluzivně přišel nejčtenější německý deník Bild s tím, že cílem německé vlády zůstává ochrana vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku a také další omezování nelegální migrace.

„Rozšiřujeme hraniční kontroly na hranicích s našimi sousedními zeměmi. Hraniční kontroly jsou součástí naší reorganizace migrační politiky v Německu,“ sdělil deníku spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.

Pro cestující a logistický sektor toto rozhodnutí znamená, že náhodné kontroly a potenciální zpoždění na hraničních přechodech do všech devíti sousedních zemí zůstanou v platnosti nejméně do září 2026. Každý, kdo překračuje hranice, musí mít vždy u sebe průkaz totožnosti.

Od září 2024 do prosince 2025 prý zkusilo nelegálně překročit hranice Německa asi 68 tisíc lidí. V souvislosti s nelegálním překročením hranic bylo prý přímo na hranicích vráceno zpět nebo deportováno 46 426 osob. Podle údajů Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) podalo v lednu první žádost o azyl 7 649 osob. Ve stejném měsíci loňského roku bylo žádostí o azyl podáno téměř dvakrát tolik.

Organizace na ochranu lidských práv bijí na poplach a varují Evropskou unii, aby se při omezování migrace nechovala stejně jako Imigrační a celní úřad Spojených států amerických (ICE). Server britského deníku The Guardian napsal, že více než 70 neziskových organizací varuje EU před deportacemi neúspěšných žadatelů o azyl mimo území EU.

Evropská komise již loni v březnu představila svůj návrh na zvýšení deportací osob bez zákonného práva k pobytu v EU včetně možného jejich vyslání do zahraničních center v zemích mimo EU.

Server listu The Guardian v této souvislosti napsal, že ve společném prohlášení zveřejněném v pondělí 75 organizací na ochranu lidských práv z celé Evropy uvedlo, že pokud budou plány schváleny, mohly by rozšířit a normalizovat imigrační razie a sledovací opatření na celém kontinentu a zároveň zintenzivnit rasové profilování žadatelů o azyl.

