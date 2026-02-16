Volný pohyb osob po EU? Ukázala se zlá pravda

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Příkladem může být i rozhodnutí vlády německého kancléře Friedricha Merze. Kabinet oznámil, že omezení na německých hranicích týkající se pohybu osob budou prodloužena až do podzimu. S informací exkluzivně přišel nejčtenější německý deník Bild s tím, že cílem německé vlády zůstává ochrana vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku a také další omezování nelegální migrace.
„Rozšiřujeme hraniční kontroly na hranicích s našimi sousedními zeměmi. Hraniční kontroly jsou součástí naší reorganizace migrační politiky v Německu,“ sdělil deníku spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Pro cestující a logistický sektor toto rozhodnutí znamená, že náhodné kontroly a potenciální zpoždění na hraničních přechodech do všech devíti sousedních zemí zůstanou v platnosti nejméně do září 2026. Každý, kdo překračuje hranice, musí mít vždy u sebe průkaz totožnosti.
Od září 2024 do prosince 2025 prý zkusilo nelegálně překročit hranice Německa asi 68 tisíc lidí. V souvislosti s nelegálním překročením hranic bylo prý přímo na hranicích vráceno zpět nebo deportováno 46 426 osob. Podle údajů Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) podalo v lednu první žádost o azyl 7 649 osob. Ve stejném měsíci loňského roku bylo žádostí o azyl podáno téměř dvakrát tolik.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Evropská komise již loni v březnu představila svůj návrh na zvýšení deportací osob bez zákonného práva k pobytu v EU včetně možného jejich vyslání do zahraničních center v zemích mimo EU.
Server listu The Guardian v této souvislosti napsal, že ve společném prohlášení zveřejněném v pondělí 75 organizací na ochranu lidských práv z celé Evropy uvedlo, že pokud budou plány schváleny, mohly by rozšířit a normalizovat imigrační razie a sledovací opatření na celém kontinentu a zároveň zintenzivnit rasové profilování žadatelů o azyl.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.