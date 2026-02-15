Správa jeskyní: Koněpruské jeskyně otevřely brány již od února, turisty zve i Zbrašov

Donedávna krasové podzemí na Zlatém koni otevíralo brány až klasicky s dubnovým startem hlavní sezóny, od letoška se to Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) rozhodla změnit. V únoru a březnu budou prohlídky od pondělí do pátku v 9, 11 a 14 hodin. Kromě toho se jeskyně otevřou i na dva víkendy 14., 15., 28. a 29. března. Ve stejné dny je otevřena i expozice v Domě přírody Českého krasu u vstupu do jeskyní. „Například pro školy jde o možnost, jak zpestřit výuku i v době před jarními výlety,“ říká ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček.
Letošní novinkou koněpruského podzemí je nasvícení minerálů opálů ultrafialovým světlem, které vyvolá zelenou fluorescenci. Zimní otevření ve všední dny může být i inspirací pro rodiny, které přemýšlí, jak prožít jarní prázdniny. Parkoviště je nedaleko jeskyní. „A uvnitř je celoroční konstantní teplota 10 stupňů a bezvětří, i když venku mrzne či panují jiné rozmary počasí. V Domě přírody je zase interaktivní expozice o přírodě a objevování Českého krasu, připravená ve spolupráci s Agenturou přírody a krajiny ČR, která zabaví děti i dospělé,“ zve vedoucí Koněpruských jeskyní Michaela Nedvědová.
Koněpruské jeskyně jsou největším jeskynním systémem Čech a druhými nejnavštěvovanějšími jeskyněmi ze čtrnácti veřejnosti zpřístupněných jeskyní v péči Správy jeskyní ČR. Leží ve středních Čechách, sedm kilometrů jižně od Berouna v chráněné krajinné oblasti Český kras, nedaleko hradu Karlštejn. Vznikly v devonských vápencích starých až 410 miliónů let. Jsou vyvinuty ve třech výškových úrovních o celkové délce 2050 metrů a výškovém rozpětí přes 70 metrů. Mají bohatou krápníkovou výzdobu a mimořádně paleontologicky a archeologicky významné sedimentární výplně. Ve svrchním patře byla v 15. století tajná penězokazecká dílna.
Loni si jeskyně připomněly 75 let od svého objevení. Do první části pronikli 14. září 1950 lomaři Mareš, Štěpán, Jiránek a Chvojka, když se po odstřelu v lomu Zlatý koník otevřel na konci závalu drobný otvor s průvanem. 15. října postoupili do dalších prostor s rozsáhlou krápníkovou výzdobou. 23. července 1965 pak jeskyňáři Pavel Nosek a Jaroslav Hromas uvolnili zaklíněné bloky ve stropě Hlavní chodby spodního patra a nalezli cestu do prvních prostor takzvané Nové jeskyně.
Pro veřejnost byly Koněpruské jeskyně zpřístupněny v roce 1959. Jejich 620 m dlouhý prohlídkový okruh projde ročně na 80 tisíc návštěvníků. O historii krasového podzemí u Koněprus, prohlídkách i přístupu se lze více dozvědět na webech ZDE a ZDE.
Dalšími jeskyněmi, které od února otevírá brány po dvouměsíční přestávce, jsou Zbrašovské aragonitové v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. Jediné zpřístupněné jeskyně hydrotermálního původu v Česku, na jejich vzniku se kromě srážkové vody podílela i teplá uhličitá kyselka, mají v únoru prohlídky ve všední dny v 10 a 13 hodin, od března i o víkendech od 9 do 16 hodin. Další info je na webu ZDE.
Celou zimu je od úterý do neděle otevřeno v jeskyních Punkevních, Sloupsko-šošůvských a Výpustku v Moravském krasu. Ve všední dny pak v Bozkovských dolomitových jeskyních v Podkrkonoší a od ledna i v Javoříčských a Mladečských jeskyních na Olomoucku. Na Jesenicku v zimě zvou každou středu Jeskyně Na Pomezí a každý čtvrtek Jeskyně Na Špičáku. Pro informace o otevíracích dobách a dění v tuzemských jeskyních je dobré navštívit web ZDE i sociální sítě Facebook (ZDE) a Instagram (ZDE).
