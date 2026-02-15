Královéhradecký kraj: V Trutnově kraj připravuje projekt na nový školní areál

Původní záměr počítal s rekonstrukcí všech čtyř budov areálu s celkovými náklady přesahujícími 60 milionů korun včetně DPH. Na konci června 2023 se však v průběhu rekonstrukce zřítila středová nosná stěna jedné z budov. Na základě statického posouzení se kraj rozhodl upustit od rekonstrukce a přistoupit k demolici objektů a přípravě zcela nového projektu.
„V areálu již proběhla demolice dvou ze čtyř budov. Náklady na demoliční práce dosáhly necelých 10 milionů korun bez DPH. Práce realizovala stejná stavební společnost, která měla původně provádět rekonstrukci. V současné době je areál z bezpečnostních důvodů uzavřen,“ informoval radní pro krajské investice a majetek Zdeněk Praus.
Nový projekt – nový areál
Aktuálně se připravuje projektová dokumentace. Její zpracování zajišťuje společnost ATIP, a. s. Průběžně probíhají pravidelné kontrolní dny, na základě kterých je projekt dále doplňován.
Projekt je rozpracován ve stupni architektonické studie a dokumentace pro odstranění zbývajících dvou budov. Samotnou demolici i následnou výstavbu zajistí stavební firma vybraná v rámci nové veřejné zakázky, kterou kraj příští rok vypíše.
Investice v řádu stovek milionů korun
Zastupitelstvo kraje schválilo příslib financování projektu ve výši až 472 milionů korun z krajského rozpočtu. Aktuálně schválené předpokládané investiční náklady činí 390 milionů korun bez DPH. Kraj zároveň aktivně hledá možnosti spolufinancování ze státních a evropských dotačních titulů.
Nový areál nabídne moderní učebny pro teoretickou výuku, odborné dílny, tělocvičnu, internát, školní kuchyni s jídelnou, restauraci, kantýnu, administrativní zázemí i venkovní odpočinkové plochy a parkování. Koncepce počítá s bezpečnějším umístěním hlavního objektu internátu dále od silnice a s vytvořením kompaktního, funkčně propojeného kampusu.
Harmonogram projektu
Podle uzavřené smlouvy má být kompletní projektová dokumentace dokončena do února 2027. Projekční kancelář ale přislíbila tento termín zkrátit.
Předpokládaný časový rámec dalších kroků:
- březen–červen 2027 – výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací
- červenec 2027 – zahájení stavebních prací
- květen 2029 – dokončení stavebních prací
- červen–srpen 2029 – vybavení interiérů a zprovoznění celého kampusu
- září 2029 – zahájení školního roku 2029/2030 v novém areálu
„Původně měla být rekonstrukce dokončena již v letošním roce. Vzhledem k mimořádným okolnostem a rozhodnutí o kompletní nové výstavbě se však harmonogram významně posunul. Zahájení stavebních prací bude záviset na průběhu veřejných soutěží i na získání všech potřebných povolení,“ doplnil Zdeněk Praus.
Moderní zázemí pro budoucí odborníky
Nový kampus vytvoří odpovídající podmínky pro vzdělávání studentů gastronomických i stavebních oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce dlouhodobě vysoký zájem. Projekt představuje jednu z nejvýznamnějších investic do školské infrastruktury v regionu a má ambici stát se moderním centrem odborného vzdělávání v Trutnově i širším okolí.
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov (zkráceně HOREGAS) je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Škola poskytuje praktické i teoretické vzdělání v širokém spektru oborů s maturitním i výučním závěrem a je významným vzdělávacím centrem v oblasti gastronomických, řemeslných a stavebních profesí v regionu Trutnovska. Výuka probíhá na pracovištích v Trutnově a v Teplicích nad Metují.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.