Hejtman Půta: Na závěr shromáždění vystoupila za Milion chvilek Veronika Vendlová

16.02.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k demonstraci v České Lípě.

Hejtman Půta: Na závěr shromáždění vystoupila za Milion chvilek Veronika Vendlová
Foto: ČT4
Popisek: Martin Půta

Také v České Lípě se lidé sešli, aby vyjádřili podporu jak prezidentovi Petru Pavlovi, tak i slušnosti, demokracii a jasnému ukotvení naší vlasti na západ.

Vlastně jsem se shromáždění zúčastnil hlavně proto, abych navnímal náladu a poslechl si názory řečníků, kteří jsou ochotni vystoupit z komfortní zóny a postavit se na pódium před několik stovek přítomných lidí. Řečníci hovořili především o ochraně demokracie, svobodných médií a také slušnosti a odpovědnosti nás všech za zemi, ve které žijeme.

Snaha udělat z přítomných poražené voliče bývalé vládní koalice neodpovídá tomu, co bylo dnes na náměstí TGM v České Lípě k vidění a slyšení.

Z vystoupení jednotlivých řečníků mi utkvělo v paměti hned několik myšlenek. “Společnost nerozdělují jen politici a média, ale také my sami, když nedokážeme tolerovat rozdílný názor někoho jiného. Často se přitom jedná o našeho známého nebo kamaráda, který se “provinil” třeba tím, že volil jiného prezidentského kandidáta.” “Politika by se měla ze sociálních sítí vrátit zpět do veřejného prostoru. Také proto jsou podobná shromáždění důležitá.” Volební právo není jedinou občanskou svobodou garantovanou listinou základních práv a svobod.

Na závěr shromáždění vystoupila za Milion chvilek Veronika Vendlová. Známe se už dlouho, a tak jsem se s ní moc rád pozdravil. Jinak jsem se snažil být neviditelný, podobná občanská shromáždění mají politici svou přítomností narušovat co možná nejméně.

Bc. Martin Půta

  • SLK
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zelení: Řešením je vyšší zdanění majetku těch nejbohatších
Babiš s Havlíčkem probrali své návštěvy Německa. Viděli podstatné změny postojů
Zahradil: Rubio de facto vyhlásil konec globalizace
Klaus o Macinkovi: Kdyby se s těmito lidmi nepohádal, byl bych zklamán

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Půta

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Stojíte spolu s Milionem chvilek za prezidentem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Cedulky u výtahu

To je výstup za všechny peníze. Že máme chodit pěšky a nejezdit výtahem. Fakt myslíte, že to něčemu pomůže? Nemyslíte, že problém je třeba řešit jinak? A máte v plánu na pohyb – různé sportovní aktivity apod. přispívat nebo na ně třeba uvalit nižší DPH? To by podle mě pomohlo víc než nějaké cedulky....

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kupka (ODS): Ministr zahraničí ze sebe udělat truhlíka z okresního přeboru

16:04 Kupka (ODS): Ministr zahraničí ze sebe udělat truhlíka z okresního přeboru

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výstupu ministra Macinky na konferenci v Mnichově.