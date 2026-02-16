Hejtman Půta: Na závěr shromáždění vystoupila za Milion chvilek Veronika Vendlová

Také v České Lípě se lidé sešli, aby vyjádřili podporu jak prezidentovi Petru Pavlovi, tak i slušnosti, demokracii a jasnému ukotvení naší vlasti na západ.
Vlastně jsem se shromáždění zúčastnil hlavně proto, abych navnímal náladu a poslechl si názory řečníků, kteří jsou ochotni vystoupit z komfortní zóny a postavit se na pódium před několik stovek přítomných lidí. Řečníci hovořili především o ochraně demokracie, svobodných médií a také slušnosti a odpovědnosti nás všech za zemi, ve které žijeme.
Snaha udělat z přítomných poražené voliče bývalé vládní koalice neodpovídá tomu, co bylo dnes na náměstí TGM v České Lípě k vidění a slyšení.
Z vystoupení jednotlivých řečníků mi utkvělo v paměti hned několik myšlenek. “Společnost nerozdělují jen politici a média, ale také my sami, když nedokážeme tolerovat rozdílný názor někoho jiného. Často se přitom jedná o našeho známého nebo kamaráda, který se “provinil” třeba tím, že volil jiného prezidentského kandidáta.” “Politika by se měla ze sociálních sítí vrátit zpět do veřejného prostoru. Také proto jsou podobná shromáždění důležitá.” Volební právo není jedinou občanskou svobodou garantovanou listinou základních práv a svobod.
Na závěr shromáždění vystoupila za Milion chvilek Veronika Vendlová. Známe se už dlouho, a tak jsem se s ní moc rád pozdravil. Jinak jsem se snažil být neviditelný, podobná občanská shromáždění mají politici svou přítomností narušovat co možná nejméně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.