„Nefunguje jim ekonomika, ztratily podporu voličů.“ Dostál natřel elity

Narážel na článek serveru Politico, který hned u titulku jednoho ze svých článků napsal, že „Západní země očekávají třetí světovou válku“. Pracoval s údaji z průzkumu, který ukázal, že podíl lidí, kteří se obávají příchodu třetí světové války, narostl ve Velké Británii i v dalších zemích. Zkrátka a dobře, vypuknutí třetí světové války je americkými, kanadskými, francouzskými a britskými respondenty vnímáno jako pravděpodobnější, než tomu bylo v minulosti.
„Průzkum … však také odhalil omezenou ochotu západní veřejnosti přinášet oběti, aby zaplatila vyšší vojenské výdaje. Zatímco ve Spojeném království, Francii, Německu a Kanadě existuje v zásadě široká podpora pro zvýšení obranných rozpočtů, tato podpora prudce klesá, když se lidé dozvědí, že by to mohlo znamenat nárůst vládního dluhu, škrty v dalších službách nebo zvýšení daní,“ napsal server Politico.
Zjištění, založená na průzkumech mezi více než 2 000 voliči v každé zemi mezi 6. a 9. únorem, naznačují, že politici z členských zemí NATO mají před sebou ještě kus práce, chtějí-li své spoluobčany přesvědčit, že obranu je třeba posílit i za tu cenu, že to bude ekonomicky bolet.
Dostál se v této vysmál německému kancléři Friedrichu Merzovi.
„Inu, před tou minulou válkou byla shodou okolností taky konference v Mnichově. I ty demonstrace v městech a obcích byly, třeba v Reichenb... pardon Liberci. Ale nebojte, historie se neopakuje. Současný německý kancléř není nácek. To byl jen jeho dědeček,“ konstatoval europoslanec.
A to byl teprve začátek Dostálovy slovní kanonády. Vzal si na paškál členy bývalé vlády Petra Fialy (ODS) i organizaci Milion chvilek pro demokracii.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Konstatoval však také, že podle jeho názoru k další světové válce v dohledné době nedojde. Pokud tedy nějaký zoufalec nestiskne pověstné červené tlačítko. Tak to vidí Ondřej Dostál, podle kterého budeme ještě chvíli sledovat, jak Evropa upadá pod vedením dosavadních elit Západu. Než někoho napadne, že si máme zvolit skutečné státníky.
„Než to trkne i ty pomalejší a zvolíme si státníky, kteří nás z toho marastu vyvedou a učiní z nás opět prosperující a uznávané účastníky mezinárodního společenství fungujícího dle principů Charty OSN, ne podle not perfidní finanční oligarchie z minulého století. Ať už jako EU, nebo jako jednotlivé státy,“ uzavřel Dostál.
