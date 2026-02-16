„Nefunguje jim ekonomika, ztratily podporu voličů.“ Dostál natřel elity

16.02.2026 14:20
autor: Miloš Polák

Europoslanec zvolený za hnutí STAČILO! Ondřej Dostál se po Mnichovské bezpečnostní konferenci pořádně rozčílil. Bez servítků naznačil, že z toho, co od lídrů EU a dalších politiků slyšel, se mu zvedl žaludek. Zdá se mu, že západní politici mluví o třetí světové válce, ale když Francouzi, Britové a další občané slyší, že bude válka nákladná, nejsou jí příliš nakloněni. Dostál nešetřil ani bývalé členy koalice Petra Fialy (ODS) a hnutí Milion chvilek pro demokracii.

„Nefunguje jim ekonomika, ztratily podporu voličů.“ Dostál natřel elity
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

„Tak prý bude zase světová válka, straší nás chytráci z Mnichova. Proto milujte vyčpělé lídry EU a plaťte zbrojařům. Zachvátí-li tě, zahyneš!“ spustil Dostál bez okolků na sociální síti Facebook.

Narážel na článek serveru Politico, který hned u titulku jednoho ze svých článků napsal, že „Západní země očekávají třetí světovou válku“. Pracoval s údaji z průzkumu, který ukázal, že podíl lidí, kteří se obávají příchodu třetí světové války, narostl ve Velké Británii i v dalších zemích. Zkrátka a dobře, vypuknutí třetí světové války je americkými, kanadskými, francouzskými a britskými respondenty vnímáno jako pravděpodobnější, než tomu bylo v minulosti.

„Průzkum … však také odhalil omezenou ochotu západní veřejnosti přinášet oběti, aby zaplatila vyšší vojenské výdaje. Zatímco ve Spojeném království, Francii, Německu a Kanadě existuje v zásadě široká podpora pro zvýšení obranných rozpočtů, tato podpora prudce klesá, když se lidé dozvědí, že by to mohlo znamenat nárůst vládního dluhu, škrty v dalších službách nebo zvýšení daní,“ napsal server Politico.

Zjištění, založená na průzkumech mezi více než 2 000 voliči v každé zemi mezi 6. a 9. únorem, naznačují, že politici z členských zemí NATO mají před sebou ještě kus práce, chtějí-li své spoluobčany přesvědčit, že obranu je třeba posílit i za tu cenu, že to bude ekonomicky bolet.

Dostál se v této vysmál německému kancléři Friedrichu Merzovi.

„Inu, před tou minulou válkou byla shodou okolností taky konference v Mnichově. I ty demonstrace v městech a obcích byly, třeba v Reichenb... pardon Liberci. Ale nebojte, historie se neopakuje. Současný německý kancléř není nácek. To byl jen jeho dědeček,“ konstatoval europoslanec.

A to byl teprve začátek Dostálovy slovní kanonády. Vzal si na paškál členy bývalé vlády Petra Fialy (ODS) i organizaci Milion chvilek pro demokracii.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
„Míra propagandy, která se vyhrnula tento víkend z Mnichovské bezpečnostní konference i z agitace Milionu chvilek, je obří – ale víc než o čem jiném svědčí o bezradnosti současných transatlantických elit. Nefunguje jim ekonomika, ztratily podporu voličů a po kauzách od Epsteina po Dozimetry i morální kredit,“ nešetřil kritickými slovy europoslanec.

Konstatoval však také, že podle jeho názoru k další světové válce v dohledné době nedojde. Pokud tedy nějaký zoufalec nestiskne pověstné červené tlačítko. Tak to vidí Ondřej Dostál, podle kterého budeme ještě chvíli sledovat, jak Evropa upadá pod vedením dosavadních elit Západu. Než někoho napadne, že si máme zvolit skutečné státníky.

„Než to trkne i ty pomalejší a zvolíme si státníky, kteří nás z toho marastu vyvedou a učiní z nás opět prosperující a uznávané účastníky mezinárodního společenství fungujícího dle principů Charty OSN, ne podle not perfidní finanční oligarchie z minulého století. Ať už jako EU, nebo jako jednotlivé státy,“ uzavřel Dostál.

