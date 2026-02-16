Zwyrtek Hamplová: Jsem ráda, že Peťa Macinka má ve funkci koule

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k setkání Petra Macinky s Hillary Clintonovou.

Foto: archiv J. Z. Hamplové
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Hillary, Hillary… Dobrý?

Nejen, že jsem se pobavila. To byl příjemný bonus. To hlavní bylo, že jsem pocítila nefalšovanou hrdost na českého ministra zahraničních věcí, který srozumitelnou angličtinou, s úsměvným nadhledem a nepochybně i potřebnou odvahou reagoval na dámu, která patrně nečekala, že si vůči ní něco podobného ten mladý muž dovolí. Petr Macinka prostě zabodoval.

Nešlo možná ani tak o téma (i když i to jasně formuloval), ale taky o ten jasný podprahový vzkaz směrem k Hillary… “Říkejte si, co chcete, ale vaše doba zkrátka končí. A jestli neumíte do dvou pohlaví napočítat, vaše věc. My víme své…“ Zkrátka jsem si to opravdu užila... Jen tak dál - našim hochům, zralým ani mladým, se zkrátka odjinud “kázat” nebude. Ta doba skončila.

PS: Chtěla jsem původně napsat, že jsem ráda, že Peťa Macinka má ve funkci koule, ale přišlo mi to moc stručné. Tu hrdost na českého ministra zahraničí jsem tam chtěla výslovně napsat. 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k setkání Petra Macinky s Hillary Clintonovou.