Povodí Moravy: Projekt na omezení vzniku ledochodů v Oslavanech

Oba objekty jsou dlouhodobě ve špatném technickém stavu, neplní svou původní funkci a zároveň představují migrační překážku pro vodní živočichy i komplikaci při vzniku ledových jevů v zimním období. K zásahu těžkou technikou kvůli ledům bylo nutné přistoupit i minulou sobotu.
Pevný stupeň bezprostředně nad silničním mostem byl v 70. - 80. letech přestavěn na pevnou konstrukci bez možnosti manipulace, což způsobuje zachytávání plavenin a zanášení jezové zdrže. Nevyhovující je i tvar stupně, který má rovnou a hladkou přelivnou hranu a přispívá tak k tvorbě ledové celiny a následnému ohrožení intravilánu města. Právě to se potvrdilo i v sobotu 7. února, kdy byl nutný zásah těžkou technikou kvůli ledovým krám, které začaly ohrožovat přilehlé nemovitosti. Práh původně sloužil k monitorování průtoků u limnigrafické stanice, ta je však již nefunkční.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Cílem připravovaného projektu je bezpečné odstranění těchto objektů, zajištění stabilní výšky hladiny v lokalitě a současně zlepšení prostupnosti toku pro ryby a další vodní organismy. Součástí návrhu je také odtěžení nezbytného množství sedimentu ze zdrže a odstranění nefunkční limnigrafické stanice.
Nové řešení počítá s vybudováním tzv. náplavek – pobytových ploch pro veřejnost, které zároveň zajistí potřebné vzdutí vody, aniž by negativně ovlivnily odtokové poměry nebo stabilitu okolní historické zástavby. Tyto konstrukce budou technicky zajištěny tak, aby odolaly i zvýšeným průtokům.
„Odstraněním dlouhodobě nefunkčních překážek na řece vrátíme Oslavu do přírodě bližšího stavu. Zlepšíme podmínky pro migraci ryb, zvýšíme bezpečnost obyvatel v zimním období a umožníme lidem snadnější kontakt s řekou. Zároveň však respektujeme historickou zástavbu i ustálené vodní poměry v lokalitě,“ popisuje projekt Petr Havlík, ředitel závodu Dyje Povodí Moravy, s.p.
Projektová dokumentace bude zpracována v několika fázích během roku 2026, včetně hydrotechnického posouzení stávajícího i návrhového stavu a kompletní inženýrské činnosti potřebné k získání povolení stavby. Záměr je realizován za podpory vedení města a průběžně konzultován s odborníky na biologii, ichtyologii i s dotčenými subjekty v území.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.