7. týden na Energetické burze ČMKB

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2247 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2027 až 2028 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2164 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2132 CZK/MWh.
Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se ve velkoodběru obchodovaly za cenu 758 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2027 až 2028 se v maloodběru obchodovaly za cenu 714 CZK/MWh, ve velkoodběru uzavíraly s kurzem 715 CZK/MWh.
