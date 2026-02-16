7. týden na Energetické burze ČMKB

16.02.2026 11:10 | Tisková zpráva
Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly v 7. týdnu roku 2026 uzavřeny kontrakty na dodávku 223 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 330 milionů korun.

7. týden na Energetické burze ČMKB
Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2247 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2027 až 2028 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2164 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2132 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se ve velkoodběru obchodovaly za cenu 758 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2027 až 2028 se v maloodběru obchodovaly za cenu 714 CZK/MWh, ve velkoodběru uzavíraly s kurzem 715 CZK/MWh.

