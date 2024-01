Královéhradecký kraj: Rychnovská nemocnice je o krok blíž k úplnému osamostatnění

reklama

„Dlouho jsme vyhodnocovali společný model náchodské a rychnovské nemocnice a došli jsme k názoru, že by bylo dobré nemocnice osamostatnit i s ohledem na to, co čeká zdravotnictví v nadcházející dekádě. Nechceme dělat unáhlené kroky, proto jsme se pustili do mezikroku, kterým je zřízení odštěpného závodu. Znamená to větší míru samostatnosti rychnovské nemocnice, díky které můžeme průběžně sledovat, jak je nemocnice ekonomicky nezávislá. Pokud se tento model během tří let osvědčí, jsme připraveni dokončit proces úplným osamostatněním nemocnice. Předpokládáme, že i díky tomu budeme mnohem lépe definovat potřeby kraje z hlediska zajištění zdravotní péče v regionu a vlastně i možnosti samotné nemocnice s ohledem na její ekonomickou situaci,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček.

Rozhodnutí o větším osamostatnění rychnovské nemocnice vychází z rozhodnutí rady kraje jakožto valné hromady Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

„Rychnovská nemocnice se stala součástí Oblastní nemocnice Náchod v roce 2013 z důvodu hrozícího insolvenčního řízení. Zřízení odštěpného závodu je po vzniku samostatně řízené části závodu s vlastním ředitelem dalším a finálním krokem před úplným osamostatněním. Tento krok ukáže schopnosti nemocnice ekonomicky obstát v této době, která je do jisté míry ještě složitější než v předchozích letech,“ uvedl radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

V areálu nemocnice momentálně probíhá výstavba nového pavilonu urgentního příjmu – pětipodlažní přístavby stávajícího pavilonu DIGP – a rekonstrukce tří podlaží stávajícího objektu DIGP. Obě budovy budou propojeny, čímž vznikne jeden multifunkční celek, jehož zprovoznění je plánováno koncem roku 2025. Po dokončení této důležité stavby, která umožní změnu systému příjmu pacientů a zefektivnění poskytování zdravotnické péče, se bude rozhodovat o plnohodnotném osamostatnění rychnovské nemocnice v horizontu několika let.

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres Královéhradeckého kraje a zároveň i turisticky oblíbenou oblast Orlických hor. Je také přirozenou spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Solnice–Kvasiny. V nemocnici pracuje 560 zaměstnanců a svým pacientům nabízí péči v 11 oborech ambulantní, lůžkové či komplementární zdravotnické péče, přičemž disponuje 250 lůžky.

