Královéhradecký kraj: Třicet stipendií pro budoucí lékaře

24.05.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kraj podpoří 30 mladých lékařů a lékařek, kteří se přihlásili do stipendijního programu Zdravotnického nadačního fondu.

Studenti posledních ročníků lékařských fakult mohou od kraje získat až 150 tisíc korun, pokud se zavážou pracovat čtyři roky v některém ze zdravotnických zařízení na území regionu.

„Jsme rádi, že se nám skrze nadační fond nadále daří pro nemocnice v našem kraji získávat nové mladé lékařky a lékaře. Nedostatek lékařského personálu je problém celého českého zdravotnictví a ukazuje se, že finanční motivace společně s dalšími benefity pro studenty a začínající zdravotníky je cestou, jak zajistit chod nemocničních oddělení, kde je personální nouze největší,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž.

Stipendijní program vypisuje každoročně Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje. Žadatelé z řad studentů posledních ročníků lékařských fakult mají možnost získat jednorázové stipendium ve výši 100 nebo 150 tisíc korun. Výši stipendia určuje potřebnost lékařského oboru, ve kterém žadatel působí.

Podmínkou pro získání stipendia je závazek pracovat čtyři roky u poskytovatele zdravotních služeb v Královéhradeckém kraji v některém ze 13 vybraných oborů, jako je například vnitřní lékařství, neurologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína.

Královéhradecký kraj vyplácí stipendia budoucím lékařkám a lékařům od roku 2016. Za tu dobu se podařilo získat pro zdravotnická zařízení v kraji více než dvě stovky nových lékařek a lékařů. V akademickém roce 2024/2025 podporu získalo 31 mediků.

