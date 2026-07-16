Ministr Červený: V projevu v OSN jsem odmítl falešnou volbu

16.07.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k podstatě udržitelné politiky

Ministr Červený: V projevu v OSN jsem odmítl falešnou volbu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Igor Červený, ministr životního prostředí

Ochrana přírody a prosperita nejsou protiklady. Ve svém projevu v OSN jsem odmítl falešnou volbu mezi ekonomickým růstem a udržitelností, mezi průmyslem a přírodou, mezi prosperitou a odpovědností.

Skutečně udržitelná politika totiž musí stát na praktických řešeních, inovacích, svobodě a odpovědnosti. Ne na strachu, zákazech a pocitu viny. Chránit znamená zachovávat a předávat dál – přírodu, prosperitu i svobodu.

Budoucnost nebude zelenější proto, že se lidé budou bát. Bude lepší proto, že budou mít svobodu tvořit, investovat a budovat.

Mgr. Igor Červený

  • AUTO
  • ministr živ. prostředí
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Článek obsahuje štítky

MŽP , OSN , Červený , motoristé

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Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Kolikátí v pořadí jste na summitu NATO mluvili vy?

Opravdu jste mluvili mezi prvními? Vždyť ani za vás jste nedávali do společné obrany ty dvě procenta, což nechápu proč, když pořád mluvíte o obraně jako o absolutní prioritě a podle mě důležitá opravdu je.

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