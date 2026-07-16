Ministr Červený: V projevu v OSN jsem odmítl falešnou volbu

Ochrana přírody a prosperita nejsou protiklady. Ve svém projevu v OSN jsem odmítl falešnou volbu mezi ekonomickým růstem a udržitelností, mezi průmyslem a přírodou, mezi prosperitou a odpovědností.
Skutečně udržitelná politika totiž musí stát na praktických řešeních, inovacích, svobodě a odpovědnosti. Ne na strachu, zákazech a pocitu viny. Chránit znamená zachovávat a předávat dál – přírodu, prosperitu i svobodu.
Budoucnost nebude zelenější proto, že se lidé budou bát. Bude lepší proto, že budou mít svobodu tvořit, investovat a budovat.
Mgr. Igor Červený
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