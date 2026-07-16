STAN: Babišova vláda se chová jako schizofrenní Ježíšek

Dvanáct konkrétních návrhů, kterými chtěli Starostové vylepšit EET 2.0 z pera ministryně Schillerové.
Nesouhlasíme s tím, aby se Babišova vláda chovala jako schizofrenní Ježíšek. Na jedné straně peníze díky EET vybrala a na druhé je utratila za nesmyslné předvolební dárečky. Chceme, aby stát hospodařil chytře a bez dluhů. Aby motivoval lidi k práci, podpořil domácí investice nebo daňově zvýhodnil lidi s nejnižšími příjmy.
Za návrhy stojí Jan Papajanovský, Lucie Sedmihradská, Věra Kovářová, Pavla Pivoňka Vaňková a Lukáš Vlček.
Co jsme k EET navrhovali? To si můžete přečíst ZDE.
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