STAN: Babišova vláda se chová jako schizofrenní Ježíšek

16.07.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany ke schválení elektronické evidence tržeb

STAN: Babišova vláda se chová jako schizofrenní Ježíšek
Foto: STAN
Popisek: Starostové a nezávislí - logo

Dvanáct konkrétních návrhů, kterými chtěli Starostové vylepšit EET 2.0 z pera ministryně Schillerové.

Nesouhlasíme s tím, aby se Babišova vláda chovala jako schizofrenní Ježíšek. Na jedné straně peníze díky EET vybrala a na druhé je utratila za nesmyslné předvolební dárečky. Chceme, aby stát hospodařil chytře a bez dluhů. Aby motivoval lidi k práci, podpořil domácí investice nebo daňově zvýhodnil lidi s nejnižšími příjmy.

Za návrhy stojí Jan Papajanovský, Lucie Sedmihradská, Věra Kovářová, Pavla Pivoňka Vaňková a Lukáš Vlček.

Co jsme k EET navrhovali? To si můžete přečíst ZDE.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  • STAN
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Psali jsme:

Pivoňka Vaňková (STAN): Současný systém zvýhodňuje sezdané páry
Papajanovský (STAN): Zdanění práce by si naopak zasloužilo snížit
Sedmihradská (STAN): Náš klub připravil Chytrou reformu
Sviták (STAN): Koalice předvádí ukázkové marketingové pokrytectví

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.starostove.cz

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Článek obsahuje štítky

STAN , EET

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MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Komentář ke střelbě na FF UK

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