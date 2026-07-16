MZe: Dotace pro chovatele dobytka, nejhůř zasažené suchem

MZe proto těmto zemědělcům usnadnilo splnění podmínky o nutném počtu chovaných hospodářských zvířat, aby měli přesto nárok na dotace. Nový postup se bude týkat podpor pro oblasti s přírodními omezeními (ANC), agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a ekologického zemědělství (EZ). Každou žádost posoudí SZIF individuálně podle aktuálních podkladů o dopadech sucha.
MZe zmírnilo pravidla pro zemědělce, kteří chovají hospodářská zvířata a zároveň pobírají dotace na oblasti s přírodními omezeními, na agroenvironmentálně-klimatická opatření a na ekologické zemědělství. Nově totiž nebudou muset splnit povinnou kvótu pro určený počet zvířat na hektar hospodářství (tzv. minimální intenzita chovu, která je vyjádřená jako velká dobytčí jednotka = VDJ na hektar). Velká dobytčí jednotka znamená počet hospodářských zvířat, která musí zemědělec chovat v přepočtu na hektar svého hospodářství. Například jedna kráva představuje 1 VDJ. Nový postup umožní, aby zemědělci zasažení suchem měli povoleno i méně než 0,3 VDJ na hektar, jak to dosud podmínky pro dotace vyžadují.
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
„Kvůli přetrvávajícímu suchu se zemědělci v některých obzvláště zasažených regionech ocitli v obtížné situaci. Nemají pro svá stáda dostatek krmiva, proto musí prodávat hospodářská zvířata. Tím by ale porušili podmínku pro vyplácení některých dotací, protože by nedodrželi minimální intenzitu chovu. Naší prioritou však je živočišnou výrobu zachovat a rozvíjet, protože jde o potřebnou a vhodnou finalizaci rostlinné produkce, zároveň je přínosem jak pro zaměstnanost na venkově, tak také jako zdroj organické hmoty coby hnojiva. Právě proto jsme podmínky upravili a umožnili jsme chovatelům podat individuální oznámení vyšší moci, díky čemuž nepřijdou o dotace. O plošné výjimce pro tyto případy ale neuvažujeme,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Zemědělci, kteří se kvůli suchu dostanou pod požadovanou minimální intenzitu chovu, budou moci u podpor ANC, AEKO a EZ podat „Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností mimo plochu bez předtisku“. Postup pro podání je zveřejněn na stránkách SZIF, samotný formulář je dostupný po přihlášení na Portálu farmáře na odkazu - SZIF CAAS Přihlášení (ZDE). Ve formuláři je třeba vyplnit opatření, na které se vyšší moc vztahuje, důvod: „Nepříznivé klimatické podmínky Sucho“ a neplněnou podmínku „Intenzita chovu zvířat“. Oznámení vyšší moci budou posuzována individuálně s využitím dat z registru zemědělské půdy LPIS, Integrovaného zemědělského registru a odborných podkladů o dopadech sucha.
Ohlášení o zásahu vyšší moci mohou podávat zemědělci elektronicky na SZIF, a to od této chvíle až do 30. září letošního roku (respektive dalších 15 dnů při pozdějším zjištění následků sucha). Po individuálním posouzení každého případu pak zemědělci zasažení suchem nepřijdou o dotace a ani jim nebudou kráceny. Dotace ANC, AEKO a EZ budou vypláceny v obvyklých termínech na přelomu roku, popřípadě na jaře roku 2027.
MZe tak navazuje na již dříve přijatá mimořádná opatření související se suchem, například nové povolení používat biomasu z vybraných neprodukčních ploch jako krmivo.
Podrobnější informace k podávání oznámení vyšší moci, okruhu dotčených intervencí a podmínkám posouzení budou v nejbližší době zveřejněny na webových stránkách MZe a SZIF.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku