Rajchl (PRO): Tenhle průšvih prostě neokecáte, soudruzi

Baví mě, jak se lepševická scéna vrhla na barikády, aby bránila tunel s přepronajatými kancly hnutí STAN přes jejich účelově zřízenou dceřinou společnost. Zde je výběr těch nejlepších “obranných” argumentů:
- je podezřelé, že na to přišel zrovna Paukner a trestní oznámení podal zrovna Rajchl
- je zvláštní, že příspěvky o tomto tématu mají na sociálních sítích tak vysoký počet lajků
- stejným způsobem tunelují státní kasu i ostatní.
- no, tak jste něco vyhrabali na Rakušana, ale na Fialu stejně nic nemáte (ta je fakt nejlepší)
Počet kňučících výmluv: 1 000 000
Počet věcných argumentů, vyvracejících podezření na systematickou trestnou činnost hnutí STAN: 0
JUDr. Jindřich Rajchl
Takže drazí eurosoudruzi, tady jsou mé odpovědi:
- Přijít na to mohl kdokoliv, ale to by novináři nesměli řešit plot na mé zahradě v Troji, nýbrž skutečné podvodné kauzy lepšolidí, kteří se zaklínají morálkou a hodnotami, ale ve skutečnosti jsou v politice jen proto, aby kradli jako straky.
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
- Trestní oznámení mohl podat kdokoliv. Aspoň by mi tím ušetřil práci. Ale to by ti slavní protikorupční Piráti nesměli jen bonzovat do Bruselu na Babiše, ale museli by si všímat i kauz jejich vlastních kamarádíčků z mokré pětiopoziční čtvrti.
- o se týče lajků, tak si klidně dál blábolte o petrohradských trollích farmách, které na ten milý a čistý STAN nasadil sám Putin.
- Nevím, jak ostatní, ale já tedy určitě státní kasu přes poslanecké náhrady netuneluji. Nemám žádnou dceřinku, přes kterou bych proháněl navýšené faktury. Nečerpám maximum náhrad na své asistenty ani na svou kancelář v Ostravě. Nenechávám si proplatit ani korunu za cestovné ani náhradu za ubytování, přestože na obojí mám zákonný nárok. Prostě proto, že by mi to přišlo jako neskutečné chucpe. Přestože jsem zvolen za stejný kraj jako rekordmanka Šebelová, tak se její výši čerpaných náhrad ani neblížím.
- A co se týče Fialy, tak až se podíváme na kampeličku nebo na jeho slavnou barmskou neziskovku, tak se ještě mnozí budou divit.
Abych to shrnul do jedné věty - tenhle průšvih prostě neokecáte, soudruzi.
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