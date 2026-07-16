DPP: Oprava tramvajové tratě v Národní a Spálené ulici

Po dokončení rekonstrukce a úplném zprovoznění tramvajové tratě v ulicích Mariánské hradby a Jelení, které nastane tento pátek zhruba o půlnoci, začne Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) od soboty 18. července 2026 opravovat trať na Národní a ve Spálené ulici. Práce zde potrvají 24 dnů do pondělí 10. srpna 2026. Z tohoto důvodu bude v uvedeném termínu obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Újezd – Lazarská.
Linky 2, 4, 5, 9, 18, 22, 23, 42, 93, 97, 98, 99 budou jezdit po změněných trasách. DPP během výluky zavede dvě tramvajové linky: 32 Vypich – Sídliště Řepy a 39 Vozovna Žižkov – Náměstí Bratří Synků. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. V místech stavebních prací bude lokálně omezen provoz individuální automobilové dopravy. Tramvaje se na Národní a do Spálené ulice vrátí od nočního výjezdu z pondělí 10. na úterý 11. srpna 2026.
DPP v rámci opravy tramvajové tratě vymění opotřebenou část kolejové konstrukce v křižovatce Spálené a Lazarské ulice (ve směru od Národní), dále kolejové oblouky především u obchodního domu Máj, kde také vybuduje dva nové mazníky. Jedná se o jeden z nejzatíženějších úseků pražské tramvajové sítě, kde ve špičkách pracovních dnů při plném provozu v každém směru projede zhruba jeden spoj za minutu. Kromě toho DPP ve vyloučeném úseku zmodernizuje dvě výhybky, vymění dožívající sloupy trolejového vedení v křižovatce u Národního divadla a provede další lokální opravy tratě.
Dopravní opatření
Z důvodu opravy tramvajové trati je od soboty 18. července od cca 0:00 do pondělí 10. srpna 2026 do zhruba 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Újezd – Lazarská.
Změny tras tramvajových linek
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- Linka 2 je vedena polookružně pouze v uvedeném směru: SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Malostranská (na nábřeží E. Beneše) – Právnická fakulta – Malostranská … SÍDLIŠTĚ PETŘINY
- Linka 4 RADLICKÁ … Čechovo náměstí – Koh-i-noor – Průběžná – ZAHRADNÍ MĚSTO
- Linka 5 SLIVENEC … Vozovna Žižkov – SPOJOVACÍ
- Linka 9 SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Anděl – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Lazarská … SPOJOVACÍ
- Linky 18 a 93 … Národní divadlo (na Masarykově nábřeží) – Palackého náměstí – Výtoň – Albertov … VOZOVNA PANKRÁC
- Linky 22 a 97 BÍLÁ HORA … Malostranská – Staroměstská – Národní divadlo (na Masarykově nábřeží) – Palackého náměstí – Karlovo náměstí … NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
- Linka 23 KRÁLOVKA … Újezd – Švandovo divadlo – Anděl – PLZEŇKA
- Linka 42 DLABAČOV ... Lazarská – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Národní divadlo (na Masarykově nábřeží) – Staroměstská – Malostranská ... DLABAČOV
- Linka 98 SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Anděl – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Lazarská … SPOJOVACÍ
- Linka 99 SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Újezd – Malostranská (v ulici Letenské) – Staroměstská – Národní divadlo (na Masarykově nábřeží) – Palackého náměstí – Karlovo náměstí … ZAHRADNÍ MĚSTO
Centrální přestupní bod nočních linek tramvají je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí.
Zavedené linky tramvají
Po dobu výluky jsou v denním provozu zavedeny:
- Linka 32 VYPICH – Pohořelec – Pražský hrad – Malostranská – Újezd – Anděl – SÍDLIŠTĚ ŘEPY
- Linka 39 VOZOVNA ŽIŽKOV – Biskupcova – Olšanské náměstí – Hlavní nádraží – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
Změny v zastávkách tramvají
Po dobu výluky jsou zřízeny zastávky:
- v denním provozu Malostranská (směr Čechův most) – na nábřeží E. Beneše •
- v nočním provozu Malostranská (obousměrně) – v Letenské ulici
Náhradní doprava není zavedena. V centru města DPP doporučuje po dobu výluky využívat zejména linky metra.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
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