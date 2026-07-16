Opozice nečeká a rovnou Foldynu ,,odvolává"

Údajný incident se měl odehrát minulý týden v rodinném domě na okraji Děčína. Policie následně využila oprávnění vykázat poslance na 14 dní ze společného obydlí a zakázala mu kontakt s manželkou. Podrobnosti o okolnostech případu zatím úřady nezveřejnily, protože věc je ve fázi prověřování.
Foldyna vykázání z domu při rozhovoru s novináři ve Sněmovně potvrdil, další informace ale sdělit nechtěl. Na otázku, zda se cítí být nevinný, několikrát odpověděl: „Jistě.“ Podrobnosti případu odmítal komentovat se slovy: „Nebudu to komentovat.“ Na další dotazy reagoval také výrokem: „Neobtěžujte mě.“
Okresní státní zastupitelství v Děčíně později oznámilo, že byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě pro podezření ze zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Jméno podezřelého úřad neuvedl, zdůraznil však, že případ je zatím pouze ve fázi prověřování. Za oba uvedené trestné činy stanoví zákon trest odnětí svobody na dva až osm let.
Vyjádření neposkytla ani Foldynova manželka. „Nezlobte se, ale já mám embargo od policie. Nemohu nic říct, já bych porušila vyšetřování,“ uvedla pro Radiožurnál. Policie i státní zastupitelství s odkazem na neveřejnost přípravného řízení odmítly sdělit další podrobnosti.
Ačkoliv je celá věc zatím je ve fázi prověřování, opoziční politici už Foldynu hromadně odsuzují. „Jaroslav Foldyna se dlouhodobě stylizuje do pozice “alfasamce”, aby se pak ukázalo, že je to obyčejný chudák, kterému musela policie zabavit zbraně a vyloučit ho z domácnosti za domácí násilí. Domácí násilí je naprosto neomluvitelné a nesmí mít v naší místo. Pane Foldyno, sbalte se a odejděte z politiky. Nemáte v ní co dělat,“ vyzvala Foldynu k odchodu z politiky europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS)
Jaroslav Foldyna se dlouhodobě stylizuje do pozice “alfasamce”, aby se pak ukázalo, že je to obyčejný chudák, kterému musela policie zabavit zbraně a vyloučit ho z domácnosti za domácí násilí.— Veronika Vrecionová (@vrecionova) July 16, 2026
Domácí násilí je naprosto neomluvitelné a nesmí mít v naší společnosti místo!?
Pane… pic.twitter.com/yG45SOggg0
Výzvy k demisi přicházejí i od dalších političek opozičních stran. Poslankyně ODS Eva Decroix označila Foldynu za zbabělce a popřála hodně sil jeho manželce. „Bojovník za svobodu slova a obdivovatel proruských Nočních vlků - ultranacionalistického motorkářského klubu úzce spojeného s Vladimirem Putinem, křičí na novináře ‚Neobtěžujte mne‘, když se má zpovídat z toho, jestli zbil manželku. Zbabělec! Každý, kdo sáhne na ženu, je jen zbabělec. Fér, zatím jen podezřelý. Noční vlk má ale problém … Paní Foldynové přejeme mnoho sil! Tlak bude ohromný!“ vzkázala Eva Decroix.
Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA
Bojovník za svobodu slova a obdivovatel proruských Nočních vlků - ultranacionalistického motorkářského klubu úzce spojeného s Vladimirem Putinem, křičí na novináře “Neobtěžujte mne”, když se má zpovídat z toho, jestli zbil manželku. Zbabělec!— Eva DECROIX (@eva_decroix) July 16, 2026
Každý, kdo sáhne na ženu, je jen… pic.twitter.com/Gvp1LY4FL4
Jiní politici připomínají, že Foldyna dlouhodobě obhajuje hodnoty tradiční rodiny, což prý nyní sám porušuje. „Jako manžel a táta pěti dětí vím, že rodina má být místem bezpečí, úcty a důvěry. Jaroslav Foldyna se přitom roky zaklíná tradiční rodinou a konzervativními hodnotami. Pokud se podezření z domácího násilí potvrdí, dělal pravý opak toho, co tak hlasitě káže,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Jako manžel a táta pěti dětí vím, že rodina má být místem bezpečí, úcty a důvěry.— Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) July 16, 2026
Jaroslav Foldyna se přitom roky zaklíná tradiční rodinou a konzervativními hodnotami. Pokud se podezření z domácího násilí potvrdí, dělal pravý opak toho, co tak hlasitě káže ??
Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský taktéž zmínil, že Foldynova obrana tradiční rodiny a křesťanské morálky dostává trhliny. „Tak tohle je fakt síla a další ukázka toho, co za ´vlastence´ nám tu káže o morálce. Jaroslav Foldyna, velký bojovník za tradiční rodinu z SPD, byl policií vykázán z domu a přišel o zbraně kvůli podezření z domácího násilí. Zatímco nás tihle lidé neustále obviňují z ´vítězství ideologie nad rozumem´, sami doma zřejmě předvádějí praktiky jako v nějaké banánové republice. Násilí na slabších je absolutní dno a neexistují pro něj žádné výmluvy, i kdyby se dotyčný stokrát oháněl poslaneckým průkazem. Servítky si brát nebudu, tohle je prostě hnus a SPD by se k tomu měla postavit čelem, místo obvyklého mlžení,“ nečeká Zdechovský na výsledky vyšetřování a Foldynu tvrdě odsuzuje.
Tak tohle je fakt síla a další ukázka toho, co za „vlastence“ nám tu káže o morálce.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) July 16, 2026
Jaroslav Foldyna, velký bojovník za tradiční rodinu z SPD, byl policií vykázán z domu a přišel o zbraně kvůli podezření z domácího násilí.
Zatímco nás tihle lidé neustále obviňují z… pic.twitter.com/os45HXW8Q0
Podle europoslance Ondřeje Krutílka (ODS) není Foldyna hoden důvěry, když byl vykázaný z domu, i když je kvůli podezření z domácího násilí. „Domácí násilí patří mezi ty nejzbabělejší formy násilí. Kdo chce zastupovat občany, musí být hoden jejich důvěry. Poslanec, kterého policie vykáže z domova a dokonce mu musí zabavit zbraně, ji prostě mít nemůže. Veřejnost si zaslouží jasné vysvětlení. Pokud ho pan Foldyna podat nedokáže, měl by z funkce odstoupit,“ přidal se k výzvám k demisi.
Domácí násilí patří mezi ty nejzbabělejší formy násilí. ??— Ondřej Krutílek (@ondrejkrutilek) July 16, 2026
Kdo chce zastupovat občany, musí být hoden jejich důvěry. Poslanec, kterého policie vykáže z domova a dokonce mu musí zabavit zbraně, ji prostě mít nemůže.
Veřejnost si zaslouží jasné vysvětlení. Pokud ho pan Foldyna… pic.twitter.com/Tyh0ZJb1mx
A našli se dokonce i lidé, kteří situaci dokážou spojit s válkou na Ukrajině, jako Daniel Hůle z neziskovky Člověk v tísni, „Pacifista Foldyna, co řve ‚ne zbraním na Ukrajině, ať je mír!‘, teď řeší, že mu policie zabavila zbraně a vykázala ho z bytu za domácí násilí. Zbraně jsou zlo… jen když nejsou jeho. Klasický český mírotvůrce,“ přisadil si Hůle.
Pacifista Foldyna, co řve ‚ne zbraním na Ukrajině, ať je mír!‘, teď řeší, že mu policie zabavila zbraně a vykázala ho z bytu za domácí násilí.— daniel hule ?? (@DanielHule) July 16, 2026
Zbraně jsou zlo… jen když nejsou jeho. Klasický český mírotvůrce. ?? #Foldyna #SPD
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