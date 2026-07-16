Český rozhlas: Vinohradská 12 překročila hranici 100 milionů stažení

Jeden z nejvýraznějších audioformátů Českého rozhlasu tak potvrdil, že patří dlouhodobě mezi nejposlouchanější podcasty tuzemského éteru. Překročené magické hranice oslavil autorský tým v čele s Matějem Skalickým symbolicky na pódiu multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Právě tam ve středu v rámci diskuzního fóra Meltingpot vystoupil Matěj Skalický společně s politologem Janem Charvátem s podcastovou přednáškou Vinohradská 12: Extrém.
Vinohradská 12 se za sedm let zařadila mezi nejposlouchanější audiopořady v českém éteru a ukazuje, jak silná může být veřejnoprávní žurnalistika, když je srozumitelná, nezávislá a poctivě připravená. Pořad dlouhodobě staví na důsledné přípravě, výrazném autorském přístupu, práci s hosty a srozumitelném zvukovém vyprávění.
Vinohradská 12 se vysílá od dubna 2019. Do března 2022 pořad moderovala Lenka Kabrhelová, poté jeho moderování převzal Matěj Skalický. Na jeho přípravě se během sedmi let podílely desítky redaktorů, editorů, dramaturgů, zvukařů a dalších spolupracovníků. Dosud vzniklo více než 1 800 dílů.
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„Pokořená meta 100 milionů stažení je výsledkem sedmileté práce desítek lidí, kteří se na Vinohradské 12 vystřídali. Mám velkou radost, že si denní zpravodajský podcast Českého rozhlasu vybudoval tak silnou pozici a počet jeho odběratelů neustále roste,“ uvedl moderátor pořadu Matěj Skalický.
Tým pod vedením Matěje Skalického se v každé epizodě zaměřuje na jedno aktuální téma, které rozebírá v širších souvislostech. Novou epizodu si můžete už od brzkých ranních hodin poslechnout přímo ve vysílání Radiožurnálu, na zpravodajském webu iROZLAS.cz nebo na audioportálu mujRozhlas.
Program diskusního fóra Meltingpot pokračuje i v dalších dnech festivalu. V sobotu 18. července od 18.00 například vystoupí prezident Petr Pavel v rozhovoru s moderátorem Radiožurnálu Liborem Boučkem.
Český rozhlas představuje jednu z klíčových institucí, které zajišťují informační stabilitu, kulturní kontinuitu a komunikační připravenost státu. Poskytuje veřejnou službu v rozhlasovém vysílání všem občanům bez rozdílu nestranným, vysoce kvalitním obsahem a službami, které informují, vzdělávají a baví. A to v celostátním i regionálním měřítku, pro širokou veřejnost i menšiny. V mimořádných situacích je součástí systému krizového informování obyvatel. Vedle toho podporuje českou kulturu a vzdělávání, rozvíjí mediální gramotnost, pečuje o český jazyk a uchovává národní dědictví v rozhlasových archivech. Zajišťuje také multimediální obsah pro zahraničí, čímž napomáhá budování dobrého jména České republiky ve světě.
Dlouhodobě se zároveň řadí mezi nejdůvěryhodnější média v České republice na úrovni kolem 60 % a dosahem 40 %. Naplňuje vysoké standardy redakční odpovědnosti, transparentnosti a veřejné kontroly. Je teprve třináctým veřejnoprávním médiem na světě, které získalo mezinárodní certifikaci Journalism Trust Initiative (JTI). Certifikát se uděluje na základě nezávislého auditu a za iniciativou stojí organizace, jako je Evropská vysílací unie (EBU) či Reportéři bez hranic (RSF).
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