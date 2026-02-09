NKÚ: Peněžní prostředky, určené na ochranu měkkých cílů

Ani po osmi letech nevytvořilo Ministerstvo vnitra (MV) fungující národní systém ochrany měkkých cílů, jak předpokládala „Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020“. MV neplnilo svoji koordinační roli a ze čtyř pilířů, na nichž měl být systém založen, splnilo pouze dva. MV nevypracovalo ani navazující koncepci pro další období a naopak v roce 2021 podporu ochrany měkkých cílů utlumilo.
Ke zvýšení aktivity ze strany MV, ale i dalších resortů, vedl až tragický útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v prosinci 2023. Ukázala to kontrolní akce NKÚ zaměřená na ochranu měkkých cílů v letech 2021 až 2025, která navázala na kontrolu z roku 2021. Kromě MV byly kontrolovány rovněž Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvo zdravotnictví (MZd). Mezi měkké cíle patří např. školy, nemocnice, nákupní centra či kulturní akce, tedy místa s vysokou koncentrací osob náchylná k teroristickým či násilným útokům.
Podle NKÚ neplnilo MV svoji koordinační roli, zejména v oblasti financování ochrany měkkých cílů. Po roce 2021 mělo MV vyhodnotit neinvestiční program a na základě jeho výsledků rozhodnout o pokračování podpory, a to jak investiční, tak neinvestiční. To se však nestalo – například nový investiční program, který by zahrnoval nákupy bezpečnostních prvků a modernizaci stávajících (např. kamerových systémů), nebyl navržen. Vlastníci a provozovatelé měkkých cílů přitom opakovaně žádali o zřízení programu, neboť financování bezpečnostních opatření je pro ně příliš nákladné a nedostatek prostředků představuje významné riziko při zvyšování odolnosti a připravenosti. Tento závěr potvrdily výsledky dotazníkového šetření NKÚ* (ZDE), z nějž mj. vyplynulo, že každá čtvrtá základní a střední škola již zaznamenala bezpečnostní incident, nejčastěji ve formě vyhrožování bombovým útokem.
Nesplnění koordinační role MV se projevilo i v oblasti identifikace nejohroženějších měkkých cílů, které by měly být připraveny na případný útok. Protože MV nezpracovalo metodický postup jejich identifikace, aktuální přehled těchto cílů chybí.
Tři roky a čtyři měsíce neexistoval aktivní konzultační orgán, který by zajišťoval systematickou komunikaci a nastavoval směr podpory ochrany měkkých cílů v ČR. Tím byl do prosince 2021 stálý poradní sbor MV. Jeho funkci převzala až nová meziresortní pracovní skupina zřízená na konci roku 2024 a poprvé zasedající v dubnu 2025. Vzdělávací činnost MV pro pracovníky bezpečnostních institucí a odbornou veřejnost se v letech 2022 a 2023 nekonala a byla obnovena až v roce 2024, tedy po útoku na FF UK.
MV nesplnilo ani úkol začít do roku 2020 rozesílat varování vybraným zástupcům měkkých cílů. V lednu 2022 MV uvedlo, že splnění úkolu brání nedostatek legislativní opory, konkrétně absence povinnosti vlastníků a provozovatelů měkkých cílů aktualizovat kontaktní údaje. Úkol poté ministerstvo nahradilo využitím „jednotného systému varování a vyrozumění“, který má být postupně transformován do systému Cell Broadcast s plánovaným spuštěním v letošním roce.
Aktivita kontrolovaných ministerstev se výrazně zvýšila po útoku na FF UK. MV i ostatní resorty navrhly a v některých případech i učinily řadu opatření ke zvýšení informovanosti i připravenosti na případný útok včetně napadení aktivním střelcem. Např. MŠMT, které už od roku 2022 financovalo vlastní program s opatřeními k posílení bezpečnosti škol, zvýšilo dotaci ze 130 mil. Kč o dalších 200 mil. Kč a vydalo „Minimální standard bezpečnosti“. Podle dotazníkového šetření NKÚ (ZDE) zná tento standard 95 % základních a středních škol. MZd zase např. zajistilo aktualizace traumatologických a krizových plánů nemocnic. Kontrola NKÚ nicméně ukázala, že řada opatření je stále v přípravě a jejich realizace se uskuteční až v následujících letech.
Poznámka:
NKÚ zaslal dotazník vlastníkům a provozovatelům měkkých cílů v období od 17. března do 4. dubna 2025. Z oslovených 6 142 subjektů – škol (včetně vysokých), kulturních zařízení a nemocnic – odpovědělo 2 953, tedy 48 %. NKÚ se dotazoval zejména na zkušenosti s bezpečnostními incidenty, na opatření, která vlastníci a provozovatelé podnikají ke zvýšení ochrany, na způsoby financování těchto opatření a na to, zda využili bezpečnostní dokumenty financované z neinvestičních programů.
