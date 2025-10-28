Královéhradecký kraj transformuje tři osmiletá gymnázia

Důvodem je pokračující nedostatečná naplněnost tříd, ale i zvýšení šancí na přijetí pro žáky devátých tříd. Jedná se o Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Nové Pace, Zemědělskou akademii a Gymnázium Hořice a také Krkonošské gymnázium a Střední odbornou školu v Hostinném.
„Osmiletá gymnázia v Nové Pace, Hořicích a v Hostinném v posledních letech s obtížemi naplňují nové ročníky, kdy v jedné třídě studuje například jen 15 dětí. Chceme proto umožnit vyšší šance na přijetí žákům devátých tříd, kteří chtějí studovat čtyřletá gymnázia, o které je výrazně větší zájem,“ uvedla ke změnám náměstkyně hejtmana pro oblast školství Jana Berkovcová. Zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení schválili dnes krajští radní.
Na novopackém gymnáziu a střední škole vznikne čtyřletý obor pedagogické lyceum, který od příštího roku rozšíří nabídku studijních možností pro absolventy základních škol. Současně s tím škola přestane nabírat další žáky na osmileté gymnázium.
V případě hořické zemědělské akademie a gymnázia bude postupně snížena kapacita osmiletého gymnázia a současně se navýší kapacita gymnázia čtyřletého.
V Hostinném na Trutnovsku je zájem o studium osmiletého gymnázia dlouhodobě nejslabší z celého kraje, uchazeči na této škole navíc dosahují dlouhodobě nejslabších výsledků v přijímacím řízení. V následujících letech proto postupně žáci dokončí studium osmiletého gymnázia a nejpozději za čtyři roky se v Hostinném otevře první třída čtyřletého gymnázia.
Ve všech třech případech jsou přijaté změny v souladu s Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+ i s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje, ve kterém je uvedeno, že struktura oborů středního vzdělávání musí být sladěna s dynamicky se vyvíjejícím trhem práce.
Královéhradecký kraj zřizuje 14 gymnázií. Vedle investic do jejich budov se snaží rozvíjet i nabídku gymnaziálního studia, například otevíráním sportovních tříd. První takovou letos otevřelo trutnovské gymnázium, další příští školní rok otevře Lepařovo gymnázium v Jičíně. V plánu je také otevření sportovní gymnaziální třídy v Hradci Králové.
autor: Tisková zpráva