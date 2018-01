Lázně Luhačovice: Posilte imunitní systém celé rodiny a užijte si wellness

Myslíte si, že se v zimě v lázních nic neděje? Neplatí to pro Lázně Luhačovice, kde si můžete za zvýhodněné ceny užívat wellness a léčebné pobyty plné relaxace.

Zatímco lyžování v této sezóně ve většině níže položených středisek za moc nestojí, atraktivní wellnes a procedury si můžete dopřát v každém počasí. Navíc Lázně Luhačovice vás rádi uvítají i s celou rodinou. Nevíte, kam s dětmi o jarních prázdninách? Přijeďte do lázní.

MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s. k tomu uvádí: ,,Pro dospělé jsme připravili na únor zvýhodněné wellness zážitky v hotelu Alexandria****. Akční wellness balíčky ÚNOROVÝ WELLNESS jsou k dispozici na 2, 4 , 5 nebo 6 nocí. Pobyt na 6 nocí s polopenzí a procedury v dvoulůžkovém pokoji stojí 10 650 Kč (420 eur). Pobyt ZIMNÍ RELAXACE v relaxačním týdnu 13. 2. - 27. 2. 2018 zas slouží na načerpání nové energie. A to poprvé v novém hotelu Riviera*** za zaváděcí cenu 5495 Kč na osobu za 6 nocí (224 eur). Případně využijte naší zvýhodněné nabídky ZIMNÍ LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ na pobyty v hotelech Dům B. Smetany**** a Jestřabí*** v termínu 11. 2. - 25. 2. 2018.

Pokud však chcete ulevit svým dětem, vyzkoušejte si o jarních prázdninách lázeňský pobyt pro děti s doprovodem. Přijeďte k nám od 11.1. do 18.3.2018. alespoň na týden v rámci akčního programu JARNÍ PRÁZDNINY. Cena pobytu na 6 nocí pro dítě začíná na 5040 Kč (204 eur), včetně programu a plné penze, cena pro doprovod dítěte na 4740 Kč (198 eur).

Naše unikátní přírodní léčivé vody na čele se světově proslulou Vincentkou umožňují u dětí lázeňskou léčbu nemocí dýchacího ústrojí, nemocí trávicího ústrojí a nemocí kožních (kromě lupénky). Pobyt v lázních o jarních prázdninách je vhodný především pro děti žijící v průmyslových a městských oblastech. Dětem jsou předepsány po konzultacích s lékařem inhalace a lázeňské procedury. Cílem pobytu je eliminace vlivu smogu působící na dětský organismus a celkové ozdravení. Rodiče doprovází své děti na všechny procedury. Lázeňské procedury jsou dětem podávány v nových, moderně vybavených léčebných centrech v dětských léčebnách.“

Pobyty s dětmi se nevážou pouze na jarní prázdniny. Při splnění přesně stanovených podmínek hradí lázeňskou léčbu v Česku plně nebo částečně zdravotní pojišťovna. Lázně Luhačovice, a. s., jsou smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v ČR. Klienti se můžou léčit i jako samoplátci po celý rok. Nepotřebují žádná lékařská doporučení. U léčebných pobytů na 14 dní a více poskytují lázně cenová zvýhodnění. Stačí aby rodič požádal svého pediatra o lázeňskou léčbu, na co má plné právo.

Pobyt v Luhačovicích dětem pomáhá, po léčbě jsou méně nemocné a jsou jim pak lékařem méně předepisována antibiotika. Pacientům se po pobytu v Luhačovicích sníží počet astmatických záchvatů, sníží se opakování zánětů horních cest dýchacích, průdušek a plic. U chronicky nemocných je zima zvlášť vhodná pro lázeňskou léčbu, protože zvýšenou zátěž v podobě inverze mohou lépe překonat na čistém vzduchu v Luhačovicích.

,,V období, kdy jsou průmyslové oblasti a přilehlá bydliště zamořeny zvýšenými koncentracemi škodlivých emisí v důsledku inverzí, najdou děti úlevu v čistém prostředí lázní. Lázně Luhačovice, a.s. jsou jednou z nejlepších destinací pro lázeňskou léčbu dýchacích cest jsou. Jsou situovány v čisté oblastí Východní Moravy, obklopeny lesy a mají k dispozici přírodní minerální vody na čele s Vicentkou. Inhalace, pitné kúry a koupele posilní imunitní systém malých pacientů a přinesou jim psychickou pohodu a fyzickou zdatnost. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské léčení, celodenní stravování a ubytování. Děti od 1,5 roku až do 6 let mohou být léčeny v doprovodu rodičů, jejichž pobyt je také plně hrazen zdravotní pojišťovnou.

V zimě máte větší šance dostat se do lázní, než v létě a podzimních měsících, kdy je poptávka nejvyšší. Tehdy se nám nedaří uspokojit všechny pacienty. Proto opakovaně radíme všem zájemcům o pojištěnecký pobyt v našich lázních, aby se jej snažili nasměrovat do zimních měsíců. V tomto období je více volných kapacit a je předpoklad, že bude uspokojen každý pacient. Výrazně také ušetří, protože řadu kapacit lze právě v zimě využít bez doplatku, což je však v omezené míře možné po celý rok. U komplexní lázeňské péče dětí je nejvýhodnější zimní období i proto, že až do poloviny března se za vyšší standard ubytování neplatí žádné příplatky,“ konstatuje E.Bláha.

Lázně Luhačovice, a.s., získaly v roce 2016 od Evropského svazu lázní jako zatím jediná společnost v České republice prestižní certifikát za vítězství v soutěži ESPA Innovation Awards 2016 za nejlepší evropskou inovaci v oblasti léčebného lázeňství. Oceněn byl projekt nového balneoprovozu, ve kterém jsou poskytovány uhličité koupele dětským pacientům. Cílem inovace bylo přivedení přírodního léčivého zdroje přímo do objektu dětské léčebny Miramonti.

Lázně Luhačovice dbají i na to, že mnoho dětí má různé alergie, nebo intoleranci na určité potraviny. Lázeňský personál je na to patřičně připraven, pracují zde i dvě nutriční terapeutky. Děti dostávají zdravou stravu, která se jim připravuje podle speciálního jídelníčku. Vaří zde všechny druhy diet a dietu - bezlepkovou, bezmléčnou, redukční a další dostane každý.

autor: Tisková zpráva