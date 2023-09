Lesy ČR: Během Dne za obnovu lesa lidé vysadili 29 tisíc stromků

reklama

Na akci Lesů České republiky dorazilo v Čechách i na Moravě 5 200 lidí, kteří vysadili 29 tisíc stromků, především buků, dubů, lip, jedlí a smrků. Počasí bylo zářijově krásné, takže žádný z účastníků určitě nelitoval času ani umazaných rukou od hlíny. Pracovní i poznávací byl program, který se na každé z osmi lokalit mírně lišil.

Na pasece ve středočeské Vráži s rodinou vysadil desítky stromků ministr zemědělství Marek Výborný. „Děkuji organizátorům a všem, kteří se zapojili do obnovy lesů. Dnes to ale zdaleka nebylo jen o sázení. Dostali jsme skvělou příležitost poznat práci lesníků a lidí, kteří v lesích pracují a starají se o ně. Zejména těm chci poděkovat,“ řekl.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 4192 lidí

Kromě zalesňování, tedy pracovní části dne, byli na většině míst profesionální dřevorubci, lidé si prohlédli lesnickou techniku a vyzkoušeli si i přibližování dříví s tažným koněm. Děti poznávaly stopy zvěře, s rodiči zkusily střelbu ze vzduchovky nebo laserové pistole.

Klub českých turistů potěšil svými hrami i tipy na výlety, záchranáři úžasným programem, který pobavil, poučil a zaujal naprosto každého včetně lesníků. Na středočeské Vráži vzbudil nejednou potlesk. Někteří účastníci si zkusili změřit kmeny nebo hodit sekerou, mnozí ochutnali zvěřinu. Slyšet bylo lesnické troubení a vidět po celý den spokojené lidi, kteří udělali něco pro krajinu i pro sebe a své rodiny, protože byli spolu.

„Lidé přicházeli už hodinu před začátkem a všude se přirozeně zapojovali do práce a zajímali o všechno, co děláme, a to je s dobrým pocitem z povedeného dne asi to nejdůležitější,“ dodal generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Akce se poprvé konala v roce 2019, následující ročník podnik kvůli covidu zrušil. Loňských 6,5 tisíc návštěvníků vysadilo na 13 místech v zemi 34 tisíc sazenic.

Psali jsme: Lesy ČR: Sedmnáct nových tůní zadržuje vodu na Bruntálsku a Opavsku Lesy ČR zpracovávají kalamitní dříví, ve dvou oblastech žádají o krátkodobý zákaz vstupu veřejnosti Lesy ČR připravují odborně řízenou proměnu jihomoravské krajiny Lesy ČR: O kvalitní zvěřinu je zájem, podnik navýšil počet prodejních míst

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE