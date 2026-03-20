Lesy ČR: Cesta pokoje vede lesem

20.03.2026 10:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Osmdesátikilometrová “Via Pacis – poutní cesta pokoje“ právě vzniká v lesích Rychlebských hor a Kralického Sněžníku mezi kláštery v Bílé Vodě a Králíkách.

Podle Martiny Rabenseifnerové, iniciátorky projektu, jde o náročnější turistickou trasu na Stezce Českem, která má ale především duchovní rozměr. „Na cestě bude devět zastavení s dřevěnými sochami, které symbolizují křesťanské ctnosti, jako je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Nejde tedy jen o putování úžasnou krajinou, ale hlavně vlastním nitrem,“ říká.

Trasa vede po pozemcích Lesů České republiky i dalších vlastníků. Do konce března se instaluje poslední socha a počátkem června už budou veškeré informace o projektu včetně mapy celé trasy zveřejněné ZDE. Oficiálně se pouť na této cestě zahájí 4. července koncertem kapely Učedníci v kralickém klášteře. 

Psali jsme:

Vyvalil se kýbl hnusu. Klempíř odvolal podřízenou
Majáky, nebo blbci. Gulyáš setřel umělce pro Milion chvilek. Jednoho odmítl komentovat
Hledá se patolog
Němci podkopali stabilitu. Odborník na energie popsal temnou budoucnost

Zdroje:

http://www.viapacis.cz/

