Lesy ČR: Cesta pokoje vede lesem

Podle Martiny Rabenseifnerové, iniciátorky projektu, jde o náročnější turistickou trasu na Stezce Českem, která má ale především duchovní rozměr. „Na cestě bude devět zastavení s dřevěnými sochami, které symbolizují křesťanské ctnosti, jako je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Nejde tedy jen o putování úžasnou krajinou, ale hlavně vlastním nitrem,“ říká.
Trasa vede po pozemcích Lesů České republiky i dalších vlastníků. Do konce března se instaluje poslední socha a počátkem června už budou veškeré informace o projektu včetně mapy celé trasy zveřejněné ZDE. Oficiálně se pouť na této cestě zahájí 4. července koncertem kapely Učedníci v kralickém klášteře.
