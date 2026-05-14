Aktivistka: Češi pozvedli hlas a větrníky se stěhuji na Slovensko

Vypadá to, že se investorská mafie přesouvá z Čech na Slovensko?
Vypadá to, že když se v Česku začali ozývat lidé, obce a odborníci, část investorů obrátila pozornost na Slovensko. A mnoho lidí dnes má pocit, že se z naší země stává další cíl velkého energetického byznysu. Občanům byl mezitím nezákonně a podsunut strategický návrh dokumentu o větrných parcích, který může zásadně změnit podobu Slovenska na desítky let dopředu. Mnoho lidí o něm přitom dlouho vůbec nevědělo, zatímco má vláda povinnost to se všemi zúčastněnými předem projednávat, nikoli jim to oznamovat. Toto je mimo jiné dáno evropskou směrnicí RED III, konkrétně článkem 15d.
Lidé se dnes ptají:
• Proč takový tlak?
• Proč obří projekty v blízkosti obcí?
• Proč mají mít občané pocit, že o jejich domovech rozhoduje někdo bez nich?
Nejde o boj proti energii. Jde o právo lidí chránit krajinu, zdraví, vodu, půdu a místo, kde žijí jejich děti. Proto dnes vznikají petice i další odpor občanů. Proto se ozývá stále víc obcí. A proto už desetitisíce lidí říkají jasné NE způsobu, jakým se tyto projekty tlačí dopředu.
Kdo je pod tím návrhem podepsaný?
Pod strategickým návrhem dokumentu o větrných parcích je podepsané Ministerstvo hospodárstva SR vedené ministryní Denisou Sakovou a na dokumentu se podílí také Tomáš Drucker, který je zároveň pověřen vedením agendy Plánu obnovy a znalostní ekonomiky.
Žena byla odjakživa symbolem domova, bezpečí a ochrany rodiny. Možná právě proto dnes tolik lidí bolí, když vidí, že političky jako Denisa Saková podporují dokumenty, které mohou navždy změnit krajinu, vesnice a život obyčejných rodin na Slovensku.
To chce vaše ministryně ukončit dostavbu Mochovců a vyhodit je do vzduchu jako v Německu?
Nikdo nechce ničit bloky atomové elektrárny Mochovce. Ale lidé mají právo ptát se, proč se na Slovensko tlačí další obrovské větrné projekty, když už dnes máme splněný energetický mix a patříme mezi nejčistší výrobce elektrické energie v Evropě i ve světě. Kolik ještě musí naše země obětovat? Kolik polí, kopců a obcí se má změnit na průmyslové zóny? A hlavně proč, z jakého důvodu?
Lidé mají pocit, že zatímco oni chtějí jen normálně žít, někdo rozhoduje o budoucnosti jejich domovů bez nich. A právě proto se dnes ozývá tolik obyčejných lidí. Protože Slovensko pro ně není prázdná mapa. Je to domov.
Co na to lidé?
Lidé jsou hlavně unavení a nahněvaní. Mají pocit, že z dílny Denisy Sakové vycházejí chaotická energetická rozhodnutí, ve kterých se už obyčejný člověk přestává orientovat. Jeden den platí jedno, druhý den něco jiného. Jednou se mluví o pomoci lidem, podruhé o dalších obrovských projektech a změnách.
A mezitím lidé řeší zvyšující se ceny energií, hypotéky, rodiny a strach o budoucnost. Proto jsou dnes občané citliví na každý další plán, který může změnit jejich životy.
Říkala jste, že na Slovensku by v takové situaci létaly valašky. Bude to na výročí SNP nebo dříve?
Nikdo normální nechce násilí. Ale vládní představitelé si musí uvědomit jednu věc — čím víc budou ignorovat obavy lidí, tlačit zásadní rozhodnutí bez důvěry veřejnosti a dělat z občanů „problém“, tím větší bude napětí ve společnosti a menší důvěra v ně samé. Slovensko už dnes vře obrovskou nespokojeností. A pokud vláda nezačne občany poslouchat místo toho, aby je přehlížela, může být společenský konflikt mnohem hlubší, než si dnes někdo připouští.
Kdy se lidé mohou zbavit politiků, kteří jim lžou a vyprodávají zemi?
Lidé se mohou politiků zbavit ve chvíli, kdy přestanou věřit prázdným slibům a ukážou svůj názor ve volbách, anebo se pokusí politiky odvolat demokratickou cestou i jiným způsobem, i na to mají právo. Žádný politik není nedotknutelný. A žádná moc netrvá věčně. Když občané získají pocit, že se jejich země mění bez jejich souhlasu, že se ignorují jejich obavy a že zájmy obyčejných lidí ustupují velkým penězům a investorům, dříve nebo později přijde reakce společnosti.
V Čechách máme petici o tom, aby dodržovali zákony. O čem je ta vaše?
Politici by si měli připomenout, že nejsou vlastníky této země. Jsou jen dočasnými správci, kterým lidé svěřili důvěru. A tu mohou lidé také vzít zpět. Právě proto jsme vytvořili petici – aby se lidé mohli svobodně vyjádřit k situaci, která může zásadně ovlivnit budoucnost Slovenska.
Za necelé 4 dny více než 22 000 podpisů. To už není hlas malé skupiny lidí. To je jasný signál, že občané mají obavy o budoucnost Slovenska a jsou znepokojeni tím, že při tak zásadních rozhodnutích podle nich nejsou dostatečně respektovány zákony, Ústava SR, mezinárodní dohody ani právo lidí vyjádřit svůj názor. Mnoho lidí proto získává pocit, že se více chrání zájmy velkých investorů a zisků než zájmy obyčejných občanů a slovenské krajiny. Je ke stažení zde.
Protože Slovensko je náš domov.
