Berkovcová (ANO): Česká koruna je stabilní měna, která nám dlouhodobě slouží

Euro odmítáme. Ne proto, že bychom byli proti Evropě, ale proto, že by to dnes nebylo dobré pro Českou republiku ani pro lidi, kteří tady žijí.
Česká koruna je stabilní měna, která nám dlouhodobě slouží. Dává nám možnost reagovat na vlastní ekonomickou situaci a držet v rukou nástroj, kterého se rozumný stát v nejisté době nevzdává.
Máme jiné mzdy, jiné ceny a jiné problémy než řada zemí eurozóny. Přijmout euro by dnes znamenalo vzdát se části ekonomické suverenity a doufat, že to dopadne dobře. To není odpovědná politika.
Nejdřív potřebujeme silnější ekonomiku, vyšší mzdy, dostupnější život a stabilní veřejné finance. Do té doby platí jasně: euro ne. Českou korunu si musíme chránit.
