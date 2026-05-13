SÚRAO: Letní škola. Přihlašování spuštěno

14.05.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zajímáš se o geologii, jadernou energetiku, stavební inženýrství nebo ochranu životního prostředí? Přemýšlíš, co všechno obnáší bezpečné ukládání radioaktivního odpadu? Pak je Letní škola SÚRAO právě pro tebe.

Foto: SÚRAO
Popisek: SÚRAO

Kdy: 24.–28. srpna 2026

Kde: Praha

Letní škola SÚRAO nabídne účastníkům jedinečný průřez činnostmi Správy úložišť radioaktivních odpadů – od výzkumu přes plánování až po samotné ukládání. Těšit se můžeš na odborné přednášky, diskuze s experty i exkurze do úložiště nebo podzemního výzkumného pracoviště.

Letní škola je určena studentům vysokých škol – bakalářských, magisterských i doktorských programů, kteří mají zájem o témata spojená s ukládáním radioaktivního odpadu a příbuznými obory.

Uzávěrka přihlášek: 19. 6. 2026
Zašli svůj životopis a motivační dopis na adresu: tothova@surao.gov.cz

Účast na letní škole je zdarma, pro mimopražské účastníky bude zajištěno ubytování.

Veškeré informace nalezneš v přiloženém plakátu.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhej kontaktovat.

Těšíme se na Tebe.

Tým SÚRAO

