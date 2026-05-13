SÚRAO: Letní škola. Přihlašování spuštěno

Kdy: 24.–28. srpna 2026
Kde: Praha
Letní škola SÚRAO nabídne účastníkům jedinečný průřez činnostmi Správy úložišť radioaktivních odpadů – od výzkumu přes plánování až po samotné ukládání. Těšit se můžeš na odborné přednášky, diskuze s experty i exkurze do úložiště nebo podzemního výzkumného pracoviště.
Letní škola je určena studentům vysokých škol – bakalářských, magisterských i doktorských programů, kteří mají zájem o témata spojená s ukládáním radioaktivního odpadu a příbuznými obory.
Uzávěrka přihlášek: 19. 6. 2026
Zašli svůj životopis a motivační dopis na adresu: tothova@surao.gov.cz
Účast na letní škole je zdarma, pro mimopražské účastníky bude zajištěno ubytování.
Veškeré informace nalezneš v přiloženém plakátu.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhej kontaktovat.
Těšíme se na Tebe.
Tým SÚRAO
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku